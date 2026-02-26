Tim Cook adelanta que "nos espera una gran semana" y podría tratarse de la llegada del MacBook de bajo costo

Tim Cook adelanta "una gran semana por delante" en una publicación en X

Apple ya ha confirmado un evento que tendrá lugar el 4 de marzo

Cook señala que las noticias comenzarán el lunes 2 de marzo

Antes de la experiencia confirmada por Apple para el 4 de marzo de 2026, a la que se ha invitado a medios de comunicación, creadores e invitados, incluido TechRadar, el director ejecutivo Tim Cook adelanta que «nos espera una gran semana».

Es toda una provocación, y Cook va más allá en una publicación en X (antes Twitter), donde escribe: «¡Todo comienza el lunes por la mañana!». Esto sugiere que podríamos ver varios días de anuncios previos al evento del 4 de marzo, en lugar de un solo evento. Probablemente será allí donde Apple presente su nueva línea completa, que según los rumores incluirá nuevos iPads, una continuación del iPhone 16e y varios Mac nuevos.

Se espera que estos últimos ocupen un lugar destacado, posiblemente encabezados por el MacBook de bajo costo del que se lleva hablando tanto tiempo, y el vídeo teaser que ha compartido Cook parece respaldar esa teoría. Aquí está la publicación completa de Tim Cook en X.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2rFebruary 26, 2026

Tampoco es la primera vez que Cook da pistas sobre productos y novedades en X. En 2025, adelantó la llegada del iPhone 16e y de los nuevos iPad y MacBook diciendo que había algo «en el aire».

En esta ocasión, han circulado rumores sobre un nuevo iPad básico y un iPad Air, sucesor del iPhone 16e, y varios Mac nuevos. El video adjunto muestra una mano jugando con una forma para crear el logotipo de Apple en el mismo color plateado que tienen muchos productos de Apple, incluidos los Mac.

Es difícil no ver la superficie como la parte trasera de la tapa superior de un MacBook Air o Pro, así como la parte superior de un Mac mini o Mac Studio. Aunque también se podría decir que la mano que juega con los elementos del logotipo para crear la forma final está insinuando gestos, no creo que ese sea el objetivo aquí... al menos, todavía no.

A la cabeza de los rumores se encuentra la supuesta llegada del MacBook de bajo costo. Este dispositivo, del que se lleva hablando mucho tiempo, representaría una nueva opción básica en la familia de Mac portátiles todo en uno, y a un precio significativamente más bajo. Es probable que llegue a un precio de 699 dólares con una forma similar, esperemos que con un diseño mucho más colorido, y en lugar de un procesador de la serie M, utilizará un chip de la serie A que seguirá siendo compatible con macOS, y probablemente bastante bien.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A los rumores sobre las divertidas opciones de color para este MacBook de bajo costo se suma el hecho de que las invitaciones de prensa para el evento del 4 de marzo de 2026 incluían logotipos de Apple en varios colores: amarillo, azul y verde claro. Más allá de un MacBook de bajo costo, es probable que Apple aproveche la próxima semana para lanzar los chips M5 Pro y M5 Max en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.

(Image credit: Apple / Future)

En cuanto al iPad, esperamos una actualización muy similar a la que recibieron el iPad básico y el iPad Air a principios de 2025. Se trataría de una mejora del procesador para ambos: el iPad Air incorporaría el chip M4, que ofrece aún más rendimiento en un diseño excelente, y el nuevo iPad básico, que sería la 12.ª generación, incorporaría un chip A18. Esto aceleraría el chip A16 y también permitiría la compatibilidad con Apple Intelligence.

Por último, estamos bastante seguros, basándonos en los informes y rumores, y en el momento, de que el iPhone 17e llegará la próxima semana. Este iPhone de gama media sucedería al iPhone 16e y probablemente mantendría el mismo diseño general, pero aceleraría las cosas con el procesador A19. Ese mismo chip alimenta el iPhone 17 y debería ofrecer una experiencia rápida, aunque sea una variante ligeramente menos potente, pensemos en la pérdida de uno o dos núcleos.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que veamos algo más, y Tim Cook está insinuando que será una gran semana. ¿Podría eso significar que veremos una pantalla Studio Display de última generación? ¿O quizás mejoras en el MacBook Air, el Mac mini o el Mac Studio? El tiempo lo dirá, y solo quedan unos días hasta el lunes 2 de marzo de 2026, cuando TechRadar informará sobre todo ello, junto con nuestro análisis experto. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te emociona ver.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.