"Tal y como lo concibió el equipo de diseño de Apple desde el principio": Liquid Glass recibirá una actualización en macOS 27 para solucionar sus problemas más evidentes

Según un nuevo informe, Apple modificará Liquid Glass en macOS 27

Los cambios tienen como objetivo subsanar las críticas más relevantes dirigidas al diseño

Sin embargo, su alcance será limitado y no alterarán de manera fundamental Liquid Glass

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el rediseño «Liquid Glass» de Apple ha resultado ser polémico, y en ningún lugar es esto más evidente que en macOS 26. Pero, a pesar de que Apple parece haber redoblado su apuesta por la interfaz de usuario con aspecto vidrioso, parece que la empresa está dispuesta a hacer algunas concesiones para mejorar el acabado de su sistema operativo.

Eso es lo que se ha informado en el último boletín "Power On" del periodista de Bloomberg Mark Gurman. Allí, Gurman señaló que en varios aspectos de macOS —en particular aquellos que cuentan con barras laterales o densas concentraciones de texto— las texturas de Liquid Glass «reducen la claridad del texto o crean confusión en la interfaz». Eso es algo que, supuestamente, Apple se propone abordar en macOS 27, que se dará a conocer en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de la empresa el 8 de junio.

Este "ligero rediseño" vendrá acompañado de correcciones para "peculiaridades en las sombras y la transparencia", afirma Gurman. Esto podría ayudar a resolver algunas de las preocupaciones más acuciantes en torno a Liquid Glass en macOS 26, donde las superficies y texturas vidriosas a menudo hacen que el texto se vea borroso y sea difícil de leer.

Latest Videos From

Sin embargo, Gurman insiste en que "Liquid Glass en sí no va a desaparecer", sino que simplemente se está "perfeccionando". "El objetivo es más bien un esfuerzo de limpieza y perfeccionamiento alineado con el impulso general de la empresa por pulir su software este año", dijo, y agregó que al mismo tiempo se avecinan cambios de escala similar en iOS 27 y iPadOS 27.

Una implementación "a medio hacer"

(Image credit: Apple / Future)

Curiosamente, Gurman incluye una especie de media confesión por parte de sus fuentes en Apple, según la cual la empresa no está del todo satisfecha con Liquid Glass. Al referirse a los próximos cambios en el diseño, Gurman afirma que "tienen como objetivo hacer que Liquid Glass luzca tal y como el equipo de diseño de Apple lo había concebido desde el principio. Según me han dicho, los sistemas operativos del año pasado no adolecían necesariamente de problemas de diseño, sino más bien de una implementación no del todo madura por parte del equipo de ingeniería de software de Apple".

Es muy revelador que incluso el personal interno de Apple esté algo insatisfecho con Liquid Glass. La renovación del diseño ha recibido duras críticas en línea, con comentarios enérgicos y frecuentes dirigidos a su estética y su efecto en la legibilidad. Pero, al no haber declaraciones oficiales de Apple, nos queda solo especular sobre qué piensa la empresa de su creación.

Aun así, aunque Gurman indica que Apple no está del todo satisfecha con Liquid Glass, el hecho de que los cambios rumoreados sean de alcance limitado sugiere que Apple sigue creyendo que va por el camino correcto. La medida encaja bien con los objetivos de la renovación de las versiones de software "27" de Apple, que, según los rumores, se centrarán mucho más en ajustes y mejoras que en cambios de gran alcance y nuevas funciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además de solucionar los problemas de Liquid Glass y mejorar el rendimiento general, se espera que Apple incorpore las tan esperadas funciones de Siri a su sistema de inteligencia artificial (IA) Apple Intelligence. Si logra hacerlo y consigue que Liquid Glass resulte un poco más agradable a la vista, habrá dado un paso importante para resolver dos de los problemas de software más importantes que ha sufrido la empresa en los últimos años.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.