YouTube por fin te permite ocultar una de sus funciones más molestas, y vas a estar agradecido por ello

YouTube ofrece a los usuarios la opción de desactivar las ventanas emergentes con recomendaciones de videos tras años de quejas.

A pesar de este cambio tan solicitado, tendrás que activarlo cada vez que veas un video nuevo.

La plataforma también está eliminando el botón «pasar el cursor para suscribirse» de las marcas de agua de los canales.

¿Cuál crees que es una de las funciones más criticadas de YouTube? Si tu respuesta fue las "ventanas emergentes", te tenemos noticias increíbles, pues finalmente habrá una solución.

YouTube anunció que introducirá un nuevo botón de “Ocultar” que permitirá a los usuarios eliminar estas ventanas emergentes de la pantalla. Este botón aparecerá en la esquina superior derecha cuando se muestre la pantalla final, lo que te permitirá terminar de ver el video sin que aparezcan recomendaciones u otros enlaces. También podrás recuperarlas tocando el botón “Mostrar”.

Aunque este cambio solucionará un problema importante para muchos usuarios, hay un pequeño detalle: al presionar el botón “Ocultar”, las ventanas emergentes desaparecerán únicamente en el video que estés viendo en ese momento, por lo que deberás activarlo cada vez que reproduzcas un nuevo video. Al parecer, esta función ya se está implementando a nivel mundial y algunos usuarios ya pueden utilizarla.

YouTube tomó esta decisión tras numerosas quejas de los usuarios sobre lo distractoras que resultan estas recomendaciones al final de los videos. Sin embargo, la razón por la que tardó tanto en escucharlos podría deberse a su preocupación por afectar las métricas de rendimiento de los creadores.

Antes de lanzar la función “Ocultar”, YouTube realizó su propio experimento, el cual mostró que dar a los usuarios la opción de eliminar las ventanas emergentes tuvo muy poco impacto en el nivel de interacción, registrando una disminución de menos del 1.5% en las vistas provenientes de los clics en las pantallas finales, según un anuncio de la comunidad de YouTube.

Además de permitir eliminar las recomendaciones y enlaces al final de los videos, YouTube también realizará otro pequeño ajuste en su versión de escritorio.

YouTube elimina el botón "pasar el cursor para suscribirse"

Una función que nunca se utilizó mucho es el botón Suscribirse que aparece al pasar el cursor sobre la marca de agua de un canal en la esquina inferior derecha de un video, y YouTube va a eliminar esta función de su versión para computadoras de escritorio.

YouTube ha tomado esta decisión tras descubrir que menos del 0,05 % de todas las suscripciones a canales provienen de la función de suscribirse al pasar el cursor, y que además hacía que la interfaz de la versión para computadoras de escritorio resultara más confusa.

La empresa ha asegurado a los creadores que seguirán teniendo la opción de añadir ventanas emergentes al final de la pantalla, marcas de agua y otros elementos de marca a su contenido si lo desean. El objetivo principal de estos cambios es simplemente garantizar que los usuarios no se vean obligados a ver cosas con las que no quieren interactuar, lo cual nos parece lógico.