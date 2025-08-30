Google Messages incorpora una nueva herramienta para protegerte de las estafas por suplantación de identidad. A continuación, te explicamos cómo funciona

Google ha lanzado una función de Mensajes en versión beta que permite utilizar códigos QR para verificar el dispositivo de la persona con la que se está chateando.

Se trata de una nueva medida de seguridad de Google Messages, diseñada para evitar estafas por suplantación de identidad.

Google reveló el año pasado que se pondría a disposición de los usuarios en 2025.

¡Muchas gracias Google! Parece que Google Messages incorporará una nueva medida de seguridad, ya que la empresa comenzó a implementar una función de código QR en la última versión beta, la cual verifica el dispositivo de la persona con la que estás chateando.

Descubierta por primera vez por 9to5Google, la nueva herramienta de verificación de Google en Messages tiene como objetivo evitar las estafas por suplantación de identidad. Antes, se podían verificar los contactos pulsando «Verificar cifrado», lo que mostraba un código de 80 dígitos que se podía compartir con la otra persona para verificar su dispositivo y viceversa.

Aunque Google Messages siempre ha tenido una función de verificación, su nuevo enfoque con códigos QR ofrece una forma más cómoda de comprobar la identidad de la persona con la que estás chateando. En ese caso, si alguien se colara en una conversación fingiendo ser un contacto, Google podría comprobar si su dispositivo está verificado y alertarte si sospecha de alguna actividad extraña.

El medio también afirma que Google lo incorporará a los dispositivos Android 9+ este año, pero ¿dónde se puede encontrar en la versión beta?

(Image credit: 9to5Google)

Si tienes acceso, abre la app Google Messages y entra en una conversación. Cuando toques el nombre del contacto, se abrirá la página de Detalles, donde aparece la sección “Cifrado de extremo a extremo”; ahí deberás tocar “Verificar cifrado”.

Además de la opción existente del código de 80 dígitos, también habrá una opción para escanear el código QR de tu contacto. La app también te pedirá que le digas a la otra persona que escanee tu código QR, lo que permitirá que Google verifique cada dispositivo. Para consultar el estado de verificación, podrás verlo en la sección “Aplicaciones conectadas” dentro de la app Contactos de tu dispositivo; sin embargo, esta integración aún no está activa, según 9to5Google.

Recientemente, la compañía ha estado trabajando sin parar para darle a Messages las mejoras que tanto necesita —como su nueva función de “Eliminar para todos”— y ahora está reforzando aún más sus medidas de seguridad.

En octubre del año pasado, Google anunció planes para mejorar la protección contra spam en Messages, tras añadir un botón de cancelar suscripción para evitar mensajes no deseados y una herramienta de alerta de contenido sensible, ambas lanzadas en abril. Se espera que la función de QR llegue antes de que termine el año, aunque aún no se ha revelado una fecha exacta.