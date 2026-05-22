Discord acaba de hacer que tus llamadas de voz y videollamadas sean más privadas y seguras que nunca, pero las preocupaciones sobre la privacidad en la verificación de edad no se han disipado

Discord ha implementado el cifrado de extremo a extremo (E2EE) para las llamadas de voz y vídeo de forma predeterminada

Esto es posible gracias a su protocolo E2EE, DAVE (Discord's Audio & Video End-to-End Encryption)

Discord no tiene previsto utilizar el cifrado E2EE para los mensajes de texto

Discord está trabajando intensamente para recuperar la confianza de sus usuarios, con medidas recientes como la incorporación de Xbox Game Pass a Nitro y la mejora de la transmisión en Linux, pero no baja el ritmo, a juzgar por su última iniciativa —aunque quizá aún no sea suficiente para satisfacer a todos.

En su última publicación de blog, Discord anunció que todas las llamadas de voz y video incluirán ahora cifrado de extremo a extremo (E2EE) de forma predeterminada en sus plataformas. Esto significa que las llamadas son ahora completamente privadas y seguras, y que solo quienes participan en la llamada pueden escuchar las conversaciones.

Discord destaca que las llamadas pueden incluir a usuarios en consolas PS5 y Xbox Series X, o a través de un navegador web en una computadora portátil o un teléfono, lo que requiere un protocolo E2EE que funcione «sin problemas en todas esas plataformas simultáneamente», lo cual no es precisamente una tarea fácil.

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Afortunadamente, la implementación del E2EE mediante DAVE (el cifrado de extremo a extremo de audio y video de Discord) comenzó a principios de marzo de 2026, lo que requiere que todos los clientes sean compatibles con DAVE antes de unirse a una llamada. Ahora, Discord está en proceso de «eliminar el código del cliente que admite la alternativa sin cifrar», y una vez completado, las conexiones sin cifrar serán cosa del pasado.

(Image credit: Discord)

Sin duda, se trata de una medida que hará que los usuarios se sientan más seguros al mantener conversaciones privadas durante las llamadas, especialmente tras las recientes preocupaciones sobre la privacidad suscitadas por Discord en relación con la verificación de edad a nivel mundial. Sin embargo, esos polémicos planes de verificación de edad siguen estando previstos para finales de 2026, y Discord no tiene por el momento planes de utilizar el cifrado de extremo a extremo (E2EE) para los mensajes de texto.

Vale la pena señalar que Discord ha enfrentado múltiples casos de violaciones de seguridad recientemente, revelando más de 70 000 fotos de identificación gubernamental, y eso es exactamente lo que los controles de verificación de edad requieren que los usuarios (que no son verificados automáticamente) envíen.

Discord va por buen camino al apostar por funciones como el cifrado de extremo a extremo (E2EE), pero tampoco se está haciendo ningún favor al insistir en la verificación de edad, que solo es obligatoria para los usuarios de regiones donde se han aprobado nuevas leyes de seguridad infantil en línea. Esperemos que esos planes se revisen, pero no parece que eso vaya a suceder.

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