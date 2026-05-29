Los planes de suscripción de Meta son solo la punta del iceberg de un terrible modelo de "pagar por interacción" y podrían marcar el principio del fin de las redes sociales tal y como las conocemos

Así es como empieza. Alguien le agrega la palabra “Plus” a un servicio familiar. “Plus” suena a más, pero de alguna manera casi siempre termina siendo una señal de menos: menos acceso, menos funciones a menos que pagues. La colección de plataformas de redes sociales con versión Plus —Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus— presentada alegremente esta semana por Naomi Gleit, directora de Producto de Meta, es, a pesar de lo que Meta pueda afirmar, probablemente el primer paso de un camino corto hacia una reducción en el acceso a las funciones principales de estas populares plataformas.

Gleit presenta el cambio en su video de Instagram como una forma de “crear más valor” y ofrecer “funciones mejoradas que a nuestra comunidad ya le encantan”.

Según Gleit en Facebook, los servicios Plus comienzan a implementarse hoy y deberían ofrecer “funciones premium que desbloquean más capacidades en nuestras apps y nuestros lentes con IA”. Sin embargo, el único cambio tangible podría ser que Meta AI se alinee con muchos de sus competidores de IA generativa, agregando mayor capacidad, la posibilidad de manejar solicitudes más complejas y “más espacio para crear”. Claro, todo esto es bastante ambiguo, en el mejor de los casos, y carece de detalles como cuántos tokens de procesamiento diarios o mensuales incluirá, o incluso cuántos prompts permitirá.

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De hecho, hay muy pocos detalles sobre lo que ofrecerán estos niveles Plus (que, según TechCrunch, costarán entre 2.99 y 3.99 dólares al mes). Eso significa que solo podemos fijarnos en cómo otras plataformas digitales han introducido niveles similares y lo que eso ha significado para el acceso de los consumidores.

Si vemos el caso de las plataformas de streaming, la respuesta es clara y nada alentadora.

Prácticamente todas las plataformas de streaming dividieron sus ofertas para agregar un plan más económico, pero saturado de anuncios. En el caso de Amazon, tomó una medida todavía más drástica y simplemente convirtió a los clientes existentes de Amazon Prime Video al plan con anuncios. Si querías regresar a tu experiencia original sin publicidad, tenías que pagar más.

O podemos ver el caso de Garmin y su servicio Connect+, donde parece que todas las mejores funciones analíticas están escondidas detrás de la suscripción.

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Como ya he escrito antes, estamos completamente inmersos en la cultura de las suscripciones tecnológicas, donde las empresas lanzan nuevos productos cuyas funciones clave solo están disponibles si estás dispuesto a pagar una cuota mensual interminable.

La preocupación con el plan Plus de Meta es que hay incontables funciones de redes sociales y comunicación de las que dependemos y que podrían, sin previo aviso, quedar repentinamente bajo el esquema Plus.

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp es un buen ejemplo. Es una función central, veterana y digna de reconocimiento, y posiblemente la razón por la que millones de personas usan la app. ¿Qué pasaría si eventualmente el cifrado terminara formando parte de WhatsApp Plus? Apostaría a que ocurriría de manera silenciosa, con un aviso escondido en tu correo electrónico o en un mensaje de WhatsApp que nunca abriste.

En Facebook, podrías perder la capacidad de publicar más de tres fotos en una publicación, o quizá solo los suscriptores de Facebook Plus podrían hacer más de tres publicaciones públicas al día.

De manera similar, Instagram está listo para mover funciones clave como Reels más largos, guardar Stories o los mensajes directos bajo el sello Plus.

Y si extrañas algunas de estas funciones, entonces llegará Meta One, un paquete “todo incluido” de Plus. El gigante de las redes sociales apenas está probando esta idea, pero seguramente será la respuesta para quienes se frustren por todo lo que perdieron y busquen una forma más económica de recuperarlo. Así, por un precio ligeramente menor, obtienes todo (y probablemente un poco más).

Un aspecto positivo

(Image credit: Shutterstock / Tada Images)

El plan "Plus" de Meta tal vez no sea tan malo. Creo que muchos de nosotros seguimos usando Facebook a regañadientes porque nuestros viejos amigos siguen ahí, y es el único lugar donde recibimos y compartimos mensajes de cumpleaños. A nadie le entusiasman los anuncios ni las constantes invitaciones a seguir a gente que no conocemos o a unirnos a grupos que, en el mejor de los casos, nos interesan de pasada. Luego está el contenido en sí, que está lleno de basura generada por IA, opiniones sensacionalistas y desinformación.

¿Y si Facebook Plus pudiera ser una experiencia sin anuncios y mejor curada? ¿Podría el nivel premium prohibir, a petición tuya, toda la IA?

Si Instagram Plus fuera un servicio personalizado en el que tú eliges el feed, creas el algoritmo perfecto (o ningún algoritmo en absoluto) y seleccionas las funciones que deseas, esa podría ser una plataforma de redes sociales por la que valdría la pena pagar.

Seamos realistas

Por desgracia, no creo que el plan de suscripción de Meta vaya a funcionar así al final. Como indicio, me fijo en los comentarios de Gleit sobre los creadores. A cambio de la promesa de Plus o premium, obtienen:

Más herramientas

Mayor presencia

Tareas automatizadas

La capacidad de proteger su marca.

Estoy confundido. ¿No forman parte todas estas funciones de las versiones básicas y gratuitas de Instagram y Facebook? ¿Por qué un creador tendría que empezar de repente a pagar para «proteger su marca»?

Aunque las protecciones gratuitas sigan siendo sólidas, estoy seguro de que Meta promocionará «protecciones mejoradas» que muchos creadores querrán tener.

Tal como están las cosas, las versiones gratuitas de Instagram y Facebook no protegen muy bien la identidad. Siempre hay perfiles falsos de celebridades, y he oído hablar de personas que han perdido sus valiosas cuentas y prácticamente no han recibido apoyo de Meta cuando intentaron recuperarlas.

¿Cuál es el siguiente paso?

Mientras esperamos a que se den a conocer los detalles del plan Plus de Meta, creo que debemos prepararnos para lo peor. Los servicios son, sin lugar a dudas, un negocio atractivo. La gente paga por acceder a su plataforma o funciones favoritas, y lo hace cada mes. Una vez que se suscriben, rara vez se dan de baja, incluso cuando se suben ligeramente los precios.

Basta con fijarse en Apple, que lleva mucho tiempo con un negocio de servicios, pero lo ha convertido en una parte sustancial de sus ingresos, valorada en miles de millones de dólares.

Con miles de millones de usuarios en todo el mundo, la oportunidad de negocio de las suscripciones de Meta es enorme, y supongo que sintió que tenía que hacer esto para asegurar el crecimiento de los ingresos, especialmente ahora que la gente empieza a preguntarse si no debería pasar menos tiempo en línea y más tiempo al aire libre.

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