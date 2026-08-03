Que MySpace vuelva -otra vez- no es ninguna sorpresa; lo único que me sorprende es que no se haya anunciado como la primera plataforma de redes sociales totalmente basada en IA

En algún lugar, el Tom de MySpace está mirando por encima del hombro, con el ceño fruncido. Como el primer amigo de todos en la que alguna vez fue la plataforma líder e icónica de redes sociales y blogs, el rostro sonriente de Tom Anderson es el único recuerdo de lo que MySpace fue en su momento. Aunque a muchos les encantaba su aspecto desordenado y lleno de GIF en 2004, es poco probable que él esté celebrando su posible regreso.

Myspace no sobrevivió al auge de Facebook (entonces «The Facebook»), y mucho menos al de Tumblr, Twitter e Instagram. Los adolescentes se fueron en masa cuando NewsCorp lo compró por 850 millones de dólares en 2005, y los adultos, que nunca lo entendieron para empezar, se mantuvieron alejados por millones. Para 2011, se vendió por unos míseros 35 millones de dólares a un consorcio del que formaba parte Justin Timberlake. El cambio a una plataforma centrada más exclusivamente en la música no sirvió de mucho para diferenciarla o revivirla. El dominio sigue existiendo, pero según Similarweb, cuenta con poco más de 1.7 millones de visitantes únicos mensuales. Eso puede parecer mucho, pero está muy lejos de los 76 millones de visitantes mensuales que tenía hace 20 años.

Ahora, Chris y Tim Vanderhook, quienes compraron la plataforma junto con Timberlake en 2011, confirmaron que planean "relanzar Myspace".

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¿Myspace versión 3?

Sin embargo, amigos míos, eso no es lo sorprendente. Las empresas relanzan constantemente propiedades intelectuales valiosas con la quijotesca creencia de que pueden sacarles un poco más de valor o ingresos. Rara vez les sale como esperan.

No, lo que realmente es asombroso es que los Vanderhook no hayan seguido rápidamente esa declaración con: «Se desarrollará sobre una base de IA».

En serio, ¿qué sentido tiene relanzar Myspace si no es para albergar algún nuevo modelo de lenguaje grande (LLM), presumiblemente uno que se relacione de alguna manera con la música? Tal vez una gran alianza con —¡qué asco!— Suno.

Durante los últimos 15 años, Myspace se ha centrado exclusivamente en la música. La primera opción del menú en el sitio actual es «Destacados», que se dedica por completo a los músicos de moda, y la segunda es «Música». A continuación viene «Videos», que solo contiene clips de «Getting Nailed» o de «Las entrevistas de The Pedicab», y «Gente», que alguna vez fue la base de Myspace, ocupa el último lugar.