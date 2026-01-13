Podría estar en desarrollo una versión Lego del iMac G3 original, y parece que será un auténtico tesoro nostálgico de los años 90

Se ha presentado un nuevo concepto de set de Lego.

Se trata de una maqueta del iMac G3 original, y tiene un aspecto realmente elegante.

Ahora se está evaluando para convertirlo en un set oficial, así que crucen los dedos si son fans nostálgicos de Apple.

¿Alguna vez has querido construir tu propio iMac? Es un poco ambicioso para cualquiera, pero lo que podrías hacer en el futuro es construir el primer iMac que lanzó Apple, aunque sea con piezas de Lego.

Se ha dado a conocer una nueva idea para un set de Lego, y se trata de un proyecto muy popular que recrea el iMac G3, el primer ordenador todo en uno de Apple que salió al mercado en 1998.

Consta de 700 piezas y actualmente está siendo evaluado por los expertos de Lego, que decidirán si se pone en producción.

(Image credit: Lego / Terauma)

La idea se presentó a través del portal Lego Ideas, donde los aficionados a Lego pueden proponer sus propios sets conceptuales con la esperanza de que sean votados como populares y, finalmente, revisados y potencialmente seleccionados como un set oficial de Lego.

Los proyectos con 10 000 seguidores se someten a revisión, y el iMac G3 ha acumulado ese número. Si Lego acaba produciendo y vendiendo un set conceptual, el creador obtiene el 1% de las ventas netas.

La solución para la nostalgia del iMac

(Image credit: Lego / Terauma)

Se trata de un set de Lego muy elegante y una réplica fiel del original todo en uno. Como señala su creador, el tubo de rayos catódicos y la placa están presentes en el interior, como se puede ver a través de los laterales translúcidos, y también se incluyen los periféricos.

Por supuesto, es un gran regalo para los nostálgicos, ya que mucha gente recuerda con cariño este iMac. Aunque no todo el mundo, como nuestro compañero Lance Ulanoff, que recordaba no entender el revuelo que causó el todo en uno translúcido en el 25.º aniversario del iMac G3, no hace mucho tiempo.

(Image credit: Lego / Terauma)

Sin embargo, como admite Lance, fue un «éxito comercial y de consumo en el momento preciso en que Apple más lo necesitaba» (cuando la empresa estaba pasando por dificultades). También fue el primer producto «i» de Apple, allanando el camino para el iPod, el iPhone y el iPad.

Muchos conceptos geniales alcanzan la marca de los 10 000 seguidores y son evaluados por Lego, por lo que esta idea aún está lejos de materializarse, pero es un logro impresionante que se haya considerado su producción.

