macOS 26.5 ha solucionado un problema "discretamente divertido" que ha afectado al Mac mini durante años

macOS 26.5 te permite encender tu Mac mini de una forma nueva

Ya no es necesario pulsar el botón de encendido

Algunos usuarios consideran que el botón de encendido está en una posición incómoda

El Mac mini M4 de Apple es un pequeño dispositivo brillante —de hecho, es uno de los mejores mini PC que se pueden comprar—, pero hay una característica que ha suscitado bastantes críticas: el botón de encendido. Al estar ubicado en la parte inferior del dispositivo, esto significa que tienes que darle la vuelta al Mac mini o buscarlo a ciegas cada vez que quieras encender este ordenador de tamaño reducido.

Pero ahora que ya está aquí macOS 26.5, los usuarios están descubriendo que hay una forma práctica de evitar este molesto inconveniente. Y esto podría significar que nunca más tendrás que preocuparte por la molesta ubicación de ese botón.

Como ha señalado 9to5Mac, un nuevo documento de soporte en el sitio web de Apple detalla cómo puedes encender un Mac mini, un Mac Studio o un iMac sin tener que tocar un botón físico en el dispositivo. En su lugar, tu Mac se puede encender simplemente conectándolo a la corriente. Esto funciona siempre que tengas un Mac mini o un iMac de 2024 o posterior, o un Mac Studio de 2025 o posterior. También necesitarás tener instalado macOS 26.5 o posterior en tu computadora.

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Una vez que tengas todo esto, solo tienes que abrir la aplicación Ajustes del sistema y hacer clic en Energía en la barra lateral. Junto a «Iniciar cuando se conecte la alimentación», selecciona Siempre en el menú. Ahora, puedes encender tu Mac cada vez que conectes un cable de carga o enciendas un cable que ya esté conectado. Apple solo recomienda que esperes unos 30 segundos entre el apagado y el encendido de tu Mac para darle tiempo a la fuente de alimentación a descargarse.

La peculiar decisión de diseño de Apple

(Image credit: Future)

Cuando analizamos el Mac mini M4, calificamos la ubicación de su botón de encendido como «una elección extraña» y «no una de las mejores decisiones de diseño de Apple». Aunque no fue suficiente para restarle valor a nuestra calificación de cinco estrellas, seguía siendo una característica de la que podríamos haber prescindido.

En ese momento, las reacciones en Reddit fueron variadas. El usuario YZJay, por ejemplo, lo describió como «discretamente gracioso». Otros, sin embargo, fueron más indulgentes, argumentando que, de todos modos, casi nunca apagaban sus computadoras. Entre ellos se encontraba el usuario Eubank31, quien dijo: «No soy un gran fanático de Apple, pero la cantidad de veces que he necesitado apagar mi [MacBook Pro] 2020 desde que la compré es probablemente menos de 20. Y la uso todos los días para la universidad y después de clase para trabajos de desarrollo y proyectos». Apple, por su parte, afirma que la gente «apenas usa» el botón de todos modos.

Curiosamente, macOS 26.5 incluye otro cambio que puede beneficiar a quienes están hartos del botón de encendido del Mac mini. En sus notas de la versión, Apple describe una nueva «configuración de control de energía» en la sección Energía de los Ajustes del sistema. Esto «te permite apagar o reiniciar tu Mac utilizando accesorios de asistencia como interruptores», dice Apple, lo que significa que ni siquiera tienes que preocuparte por conectar un cable de alimentación para encender tu Mac.

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Si te das cuenta de que estás pulsando el botón de encendido de tu Mac mini con frecuencia, los últimos cambios en macOS 26.5 podrían acabar con ese pequeño incordio. Se rumorea que Apple está trabajando en un Mac mini con chip M5, pero, dado que no se espera un nuevo diseño físico hasta dentro de varios años, este ajuste de software es tu mejor opción para resolver el problema del botón de encendido durante algún tiempo.

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