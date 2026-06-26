No pospongas la actualización de tu MacBook: los analistas predicen que los aumentos de precio de las laptops de Apple podrían ser mucho peores que los del iPhone 18 Pro

JP Morgan cree que el aumento de precio del iPhone 18 Pro podría ser menos drástico de lo que otros analistas han pronosticado, de apenas 50 dólares

Otro analista ha señalado los aumentos en los precios de los chips de TSMC, lo que afectará a Apple, y sus computadoras portátiles se encuentran en una situación diferente a la de los iPhones

El resultado final podría ser un aumento sustancial en los precios de las computadoras portátiles, mientras que los teléfonos inteligentes de Apple saldrían relativamente ilesos

Actualización: Poco después de que se publicara esta historia, Apple anunció oficialmente aumentos de precio para las MacBook (y otros productos). La laptop de entrada MacBook Neo recibió un incremento directo de 100 dólares, por lo que ahora parte de los 699 dólares en Estados Unidos (699 libras en Reino Unido y 1,049 dólares australianos en Australia).

La MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 aumentó 200 dólares y ahora comienza en 1,299 dólares (1,299 libras / 2,099 dólares australianos). La MacBook Pro subió aún más, con un incremento de 300 dólares, por lo que el modelo base ahora cuesta 1,999 dólares (1,999 libras / 3,199 dólares australianos). En resumen, estos son los fuertes aumentos de precio para las laptops de Apple que se anticipaban más adelante en este artículo. Cabe destacar que los precios de la línea iPhone no han cambiado.

La historia original continúa a continuación...

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Sabemos que los productos de Apple tendrán aumentos de precio próximamente; Tim Cook lo ha dejado claro sin rodeos. Sin embargo, según los rumores más recientes, el iPhone podría librarse con un incremento relativamente moderado, mientras que las MacBook podrían verse mucho más afectadas.

Quizá te sorprenda la posibilidad de que el próximo iPhone no aumente tanto de precio, ya que rumores anteriores y algunos cálculos aproximados sugerían que el próximo iPhone 18 Pro podría alcanzar los 1,299 dólares en Estados Unidos, un incremento considerable de 200 dólares (con aumentos similares en otros países). Otros incluso han teorizado que el aumento podría ser todavía mayor.

Sin embargo, como señaló Phone Arena, Max Weinbach, analista tecnológico de Creative Strategies, publicó en X información sobre una investigación de JP Morgan relacionada con el posible aumento de precio de la próxima generación del iPhone.

Contrario a otros análisis, JP Morgan considera que el incremento podría estar más cerca de los 50 dólares. Aunque los costos de la memoria ejercerán una gran presión sobre Apple —como destacó recientemente un informe de Wccftech al señalar que la compañía enfrenta un verdadero “shock de precios” de cara al tercer trimestre—, aparentemente Apple tiene formas de compensar esos aumentos en otras áreas. Un ejemplo sería el cambio al módem propio de Apple para el nuevo iPhone.

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Otra forma en que Apple podría aliviar la presión sobre los precios de los smartphones sería recuperar parte de los costos cobrando una prima por el rumorado iPhone Ultra plegable, que inevitablemente será costoso para quienes buscan la tecnología más avanzada. Y todo apunta a que ese dispositivo plegable llegará este mismo año.

En cuanto a los posibles aumentos de precio de las MacBook, Apple no tiene el mismo margen de maniobra para compensar otros costos de componentes en sus laptops. Además, como detectó Tom’s Hardware, el analista Tim Culpan (y exreportero de Bloomberg) acaba de difundir un rumor según el cual TSMC estaría aumentando los precios de fabricación de chips para sus clientes (desde procesos de 3 nm hasta productos de 7 nm y más antiguos) entre un 5% y un 10%.

Esto afecta a numerosas compañías que utilizan TSMC para fabricar sus chips, especialmente AMD, Nvidia y Apple. En el caso de Apple, los procesadores más potentes utilizados en las MacBook se verían más afectados que los chips para dispositivos móviles. Además, esto representa una nueva presión para la MacBook Neo, que busca mantenerse como una opción asequible.

Como bromea Culpan al final de su artículo: “Quizá después de todo sí lleguen esas MacBook Neo rojas”.

¿Confundido sobre lo que significa exactamente ese comentario? Vamos a profundizar en ello a continuación.

Exprimiendo al máximo las MacBook

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Podría decirse que el mayor problema de Apple en este caso es mantener el MacBook Neo en su tentador precio base, ante estas subidas de precios «inevitables», como las ha llamado Tim Cook. Principalmente porque el precio es muy bajo para una computadora portátil de Apple, y su popularidad y demanda han llevado, según los rumores, a que la producción del Neo se haya incrementado masivamente.

Culpan ya había planteado la teoría de que Apple tendrá que aplicar aumentos de precio al MacBook Neo —y tal vez suavizar ese golpe con nuevos colores (a lo que se refiere el comentario sobre el «Neo rojo»)— o simplemente deshacerse de la variante básica actual y ofrecer el Neo de gama más alta como modelo básico en su lugar. Esta última opción es básicamente una forma de aplicar un aumento de cien billetes sin tener que subir los precios técnicamente, y lo que hace que esto parezca más probable es que Apple hizo exactamente eso como táctica con la Mac mini recientemente.

Aún no sabemos cómo se desarrollará esto, pero parece cada vez más probable que se produzcan aumentos considerables en los precios de las MacBooks, mientras que el iPhone tal vez se salve de lo peor.

Un aumento de precio de solo 50 dólares para el iPhone sería muy bien recibido por muchos en este momento como un precio efectivamente estable, considerando todos esos rumores de que se añadirían un par de cientos de dólares o más al precio de la generación actual. Y tal vez ese sea el punto: dado que los consumidores temen lo peor para el iPhone 18 Pro, eventualmente se sentirán aliviados si este es el caso.

De cualquier manera —lo he estado diciendo desde hace tiempo— si estás pensando en comprar una nueva MacBook, es muy probable que el momento de hacerlo sea ahora, o pronto, especialmente en el caso de la Neo (a menos que realmente, realmente quieras ese modelo en rojo, o cualquier otro color llamativo que Apple pueda inventar para distraer a la gente del nuevo precio).