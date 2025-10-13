Los primeros productos M5 de Apple podrían lanzarse esta semana: aquí están los tres rumores más importantes, desde iPads hasta una sorpresa relacionada con el MacBook Pro

Según un nuevo informe, esta semana podrían lanzarse tres nuevos productos de Apple.

Los tres deberían incluir el chip M5, junto con algunos otros cambios.

Los rumores sugieren que Apple planea lanzar más productos a principios de 2026.

Apenas el mes pasado, Apple sorprendió con los nuevos iPhone, Apple Watch y otros productos, pero muchos ya estamos pensando en lo que podría llegar en octubre.

Y de acuerdo con los últimos rumores, estos se centrarán en el nuevo chip M5, que se incorporará a todos los dispositivos, desde iPads y MacBooks hasta los audífonos Vision Pro.

De hecho, el reportero de Bloomberg Mark Gurman escribe en su último boletín Power On que Apple tiene previsto desvelar estos productos esta misma semana. Si te preguntas qué podríamos ver, a continuación repasamos los últimos rumores para que te pongas al día a tiempo para la fecha de lanzamiento.

1. M5 MacBook Pro

Apple suele lanzar nuevos modelos de MacBook Pro en octubre, y parece probable que vuelva a hacerlo. Este año, se espera que los cambios sean menores, siendo el nuevo chip M5 el único cambio significativo. Se dice que este chip ofrece un mejor rendimiento y eficiencia que el chip M4 anterior.

Sin embargo, si esperabas mucho más, es posible que te decepciones. Aunque los rumores sugieren que Apple está trabajando en un MacBook Pro rediseñado con pantalla OLED y un chasis más delgado, no se espera que llegue hasta que salga al mercado el chip M6.

Sin embargo, hay un cambio interesante por parte de Apple con respecto al chip M5: la empresa podría dividir el lanzamiento de los diferentes niveles del chip M5. Es decir, el modelo M5 podría lanzarse esta semana, y los modelos MacBook Pro equipados con los chips M5 Pro y M5 Max están previstos para principios de 2026.

No está claro por qué va a ocurrir esto, pero el medio de comunicación AppleInsider afirma haber hablado con fuentes de Apple «que tienen conocimiento del desarrollo de macOS Tahoe y de las pruebas de hardware» y que han confirmado este plazo.

2. M5 iPad Pro

A principios de octubre, el mundo tecnológico se vio sacudido por la noticia de que el iPad Pro M5, aún sin lanzar, se había filtrado a dos youtubers rusos, quienes publicaron videos en los que se mostraba el desembalaje completo y el examen de los dispositivos.

Las tabletas eran totalmente funcionales y parecían ser productos Apple auténticos, aunque aún sin lanzar, lo que sugería que su lanzamiento era inminente. Esta idea se ha visto reforzada por una aparente filtración de AT&T, ya que la página web de la empresa sugiere que pronto se podrá reservar el iPad Pro M5.

Según las pruebas realizadas por uno de los YouTubers, el chip M5 del iPad Pro ofrece un rendimiento un 10 % más rápido en un solo núcleo, un 16 % mejor en varios núcleos y un 34 % mejor en la salida gráfica en comparación con el chip M4.

Es de suponer que el chip M5 del MacBook Pro ofrecerá mejoras similares. Sin embargo, al igual que el MacBook Pro, se prevé que el iPad Pro M5 sea una pequeña actualización del chip y poco más.

3. Una actualización del Vision Pro

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los lentes Vision Pro nunca han alcanzado las cotas que Apple esperaba, así que ¿podrá un modelo de segunda generación enderezar el rumbo? A juzgar por los rumores que circulan sobre este producto, eso está lejos de estar garantizado, ya que los rumores del sector sugieren que los Vision Pro 2 vendrán con un chip M5 más rápido y una correa mejorada para que sean más cómodos de llevar durante mucho tiempo, pero con pocos cambios más.

Desafortunadamente, eso significa que parece que Apple no va a abordar algunas de las principales preocupaciones que han afectado a las Vision Pro originales. Aunque una nueva correa sería bienvenida, parece que Apple no va a reducir el peso real de las gafas. El precio también parece ser un punto de discordia, ya que, según se informa, se ha pospuesto el lanzamiento de unas Vision Pro más baratas para que Apple pueda centrarse en sus próximas gafas de realidad aumentada.

Así que son tres productos que traerán pequeñas actualizaciones esta semana, en lugar de cambios radicales. Pero no son los únicos dispositivos en la hoja de ruta de Apple: Gurman afirma que están en camino versiones mejoradas del HomePod mini, AirTag y Apple TV, así como el iPhone 17e, un MacBook Air M5 y las versiones M5 Pro y M5 Max del MacBook Pro. Sin embargo, es posible que tengamos que esperar hasta el año que viene para algunos de esos productos.

