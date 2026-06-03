Las mejores laptops de Computex 2026: ¡los mejores modelos de Dell, MSI, Acer e incluso Microsoft!

Computex live Q&A ¿Tienes alguna pregunta sobre el evento de informática más grande del mundo? Déjanos un comentario en nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo sobre Computex 2026 y se las transmitiremos al equipo que cubre el evento.

He estado recorriendo los pasillos de Computex 2026, el gran evento tecnológico centrado en la informática que se celebra actualmente en Taipéi, Taiwán, en busca de los mejores portátiles que pronto estarán disponibles para los consumidores.

Si bien uno de los grandes temas del evento de este año es, inevitablemente, la IA, hay mucho entusiasmo en torno a las nuevas computadoras portátiles que funcionan con el hardware más reciente de Intel, AMD y Qualcomm (el nuevo chip RTX Spark de Nvidia, y las computadoras portátiles que lo incorporan, llegarán a finales de este año).

Sin embargo, podría decirse que el mayor impacto en las computadoras portátiles en la Computex de este año proviene de una empresa que ni siquiera está presente: Apple y su asequible MacBook Neo.

Latest Videos From Watch full video here:

La sombra del Neo se cierne sobre muchos portátiles en el evento de este año, y eso es una gran noticia para los consumidores. Al ofrecer Apple un portátil bien construido y de gran rendimiento por 599 dólares, ha empujado a los fabricantes de portátiles con Windows 11 a crear sus propios portátiles asequibles que no den la sensación de ser baratos o de tener poca potencia. Sigue leyendo para ver los mejores portátiles que he visto en Computex 2026, y ten por seguro que los pediré todos (y muchos más) para hacer reseñas completas cuando estén disponibles.

(Image credit: Future)

1. Dell XPS 13 (2026)

La decisión de Dell de revivir su marca XPS, apenas un año después de haberla retirado, ha sido bien recibida, y el último modelo del Dell XPS 13 resulta especialmente interesante, ya que, a diferencia de los modelos anteriores (muchos de los cuales dominaron nuestra lista de los mejores portátiles durante años), que eran dispositivos insignia de alto precio, el nuevo Dell XPS 13 es un portátil asequible diseñado para competir directamente con el MacBook Neo.

De hecho, Dell tiene tanta confianza en la capacidad del XPS 13 para superar al Neo, que tenía a la mano uno de los portátiles de Apple para ayudarnos a comparar directamente los dos. Por lo que he visto y oído, Apple tendrá una verdadera batalla entre manos.

Con el mismo precio de 599 dólares, el XPS 13 (2026) ofrece un impresionante chasis de aluminio, una pantalla táctil brillante y vibrante, y es más delgado y ligero que el Neo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Viene con dos puertos USB-C y, a diferencia del Neo, ambos ofrecen las mismas velocidades de Thunderbolt 4. Los puertos están a ambos lados del XPS 13, lo que me parece mejor que el Neo, que tiene ambos puertos en el lado izquierdo, y lo hace más conveniente a la hora de cargarlo.

Otra ventaja que tiene sobre el Neo es que el teclado está retroiluminado. El reinado del MacBook Neo como el mejor portátil económico podría terminar pronto.

(Image credit: Future)

2. Acer Swift Air 14 (2026)

La Acer Swift Air 14 (2026) es otra competidora de la MacBook Neo que saldrá al mercado con el mismo precio de 599 dólares. Cuenta con una carcasa totalmente metálica, por lo que, una vez más, se trata de una computadora portátil asequible que parece y se siente más cara de lo que cabría esperar.

(Image credit: Future)

Funciona con los últimos procesadores Intel Core de la serie 3 y debería ofrecer unas 19 horas de autonomía, lo que lo sitúa en una categoría similar a la del MacBook Neo.

Su pantalla WUXGA de 14 pulgadas cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz y una reproducción precisa del 100 % del espacio de color sRGB, así que tengo la sensación de que también podría hacerle competencia a la pantalla del MacBook Neo. La pantalla también se puede reclinar 180 grados, algo que el Neo no puede hacer.

3. Acer Aspire Go 15

(Image credit: Future)

La Acer Aspire Go 15 es la primera laptop equipada con el chip Snapdragon C, que también se presentó en Computex 2026, y esto podría ser muy emocionante, ya que está dirigida al mercado de gama básica, es decir, en torno a los 400 dólares.

Aunque es muy barato, el Acer Aspire Go 15 no será como las computadoras portátiles baratas y endebles de antes, y contará con una CPU de 8 núcleos como parte del chip Qualcomm Snapdragon C, una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución de 1080p y dos puertos USB-C.

4. MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

(Image credit: Future)

MSI siempre fabrica laptops para juegos hermosas, aunque no siempre sean asequibles, y la MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic es realmente un espectáculo para la vista, gracias al impresionante diseño artístico que adorna casi cada centímetro de esta computadora portátil.

Se trata de un nuevo dragón para MSI (que tiene como mascota a un icónico dragón rojo), llamado "Draco" y basado en el mito griego sobre la Estrella Polar.

(Image credit: Future)

El diseño artístico de la parte trasera de la tapa está ligeramente en relieve y se ve espectacular en persona; además, incluye una moneda de edición limitada, una alfombrilla para ratón y un ratón para juegos, todo ello presentado en una elegante caja para celebrar el 40.º aniversario de MSI.

El hardware en su interior tampoco se queda atrás: cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, una GPU para laptop Nvidia RTX 5090, una pantalla UHD+ MiniLED de 18 pulgadas con frecuencia de actualización de 240 Hz y mucho más.

5. Microsoft Surface Laptop Ultra

(Image credit: Future)

El anuncio de Nvidia en Computex 2026 sobre su «superchip» RTX Spark —un chip basado en Arm que integra CPU y GPU— ha sido una de las noticias más importantes que han salido de Taipéi este año. Y aunque MSI, HP y Acer lanzarán portátiles con RTX Spark a finales de este año, el que realmente me llamó la atención fue el Microsoft Surface Laptop Ultra.

Para empezar, los dispositivos Surface de Microsoft se han sentido un poco descuidados últimamente. Lo que alguna vez fueron dispositivos insignia destinados a competir con Apple, en los últimos años han quedado relegados en gran medida a productos empresariales.

Aunque es probable que la Microsoft Surface Laptop Ultra no sea un producto de consumo general, ya que tengo la sensación de que todos los portátiles con RTX Spark van a ser bastante caros, es genial ver que un producto Surface vuelve a actuar como escaparate insignia de lo último en software y hardware, y tanto Nvidia como Microsoft han hecho mucho hincapié en cómo su asociación con RTX Spark transformará los portátiles con Windows 11.

Además, aunque los demás portátiles RTX Spark se exhibieron en Computex 2026, no se nos permitió tocarlos ni encenderlos. Sin embargo, el Surface Laptop Ultra se utilizó en demostraciones estrictamente controladas por Nvidia, por lo que pude observarlo más de cerca y hacerme una idea del tipo de rendimiento que podemos esperar.

Se mostraron tareas de IA, para las que se ha diseñado principalmente el RTX Spark, así como renderización 3D y tareas creativas. También pude jugar algunos juegos en la Surface Laptop Ultra, incluyendo Alan Wake 2, que ha sido portado a ARM. Impresionantemente, incluso los juegos que se ejecutaban mediante emulación, como Marvel Rivals, funcionaron de maravilla, y Nvidia sugirió que deberíamos esperar el tipo de rendimiento en juegos que ofrece la GPU para portátiles RTX 5070.

Sabremos más sobre las laptops RTX Spark a medida que se acerque su lanzamiento a finales de este año, pero hasta ahora estoy bastante impresionado. Sin embargo, un precio desorbitado podría arruinarlo todo fácilmente.