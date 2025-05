La nueva laptop plegable de Huawei parece sacada de una película de Misión Imposible: así es el futuro

Huawei presentó su nuevo portátil MateBook Fold Ultimate Design durante Computex 2025

Cuenta con una pantalla OLED de 18 pulgadas, y un nuevo mecanismo plegable para rivalizar con sus competidores

Por ahora solo está disponible en China, pero podría llegar pronto a los mercados globales

¡Es oficial! Computex ya está aquí, pero, ¿qué sorpresas nos tiene preparadas? Una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo no dejo pasar ni un minuto.

En su sitio web (traducido del chino), Huawei anunció el nuevo portátil MateBook Fold Ultimate Design, con una pantalla OLED 3K de 18 pulgadas (cuando está expandida) que funciona con Harmony OS 5. A diferencia de otros portátiles plegables como el Asus Zenbook Duo, el MateBook Fold Ultimate Design se despliega en una única pantalla.

Esencialmente, esto significa que en lugar de lo que serían dos pantallas conectadas a través de bisagras de portátiles normales, se trata de una «bisagra de gota de agua» que le permite abrirse y cerrarse sin problemas, y colocarse completamente plana para una experiencia de pantalla de 18 pulgadas. Podría decirse que este mecanismo está un paso por encima del nuevo Surface Pro de Microsoft, que funciona como tableta pero también es un 2 en 1 cuando se utiliza su teclado (que se vende por separado).

Cuando está en su forma de portátil, tendrás una pantalla OLED de 13 pulgadas a tu disposición usando su teclado táctil (o el teclado que se incluye en el paquete). Sin embargo, el MateBook Fold Ultimate Design parece algo más que un portátil 2 en 1; podrás transformarlo de un portátil normal a una pantalla portátil de 18 pulgadas para una visualización casual en el dispositivo en cuestión de segundos.

Cerrar el portátil por completo le confiere un diseño de portátil o de diario elegante y delgado, como si estuviera construido a modo de disfraz, lo que lo diferencia aún más en términos de diseño de sus competidores. Como guinda del pastel, tiene 1.600 nits de brillo máximo y una batería de 74,69 WHr, características que podrían considerarse por sí solas los principales argumentos de venta.

Si no supiera lo que es en realidad, podría decirme fácilmente que es sólo un bloc de notas...

Según un analista tecnológico de confianza, Ming-Chi Kuo, Huawei planea un objetivo de producción para el MateBook Fold de entre 180.000 y 200.000 unidades, y su ciclo de vida dependerá principalmente de los comentarios de los usuarios sobre la funcionalidad del software.

Es un factor importante a tener en cuenta, ya que el MateBook Fold no es en absoluto un portátil barato. Por el momento sólo está disponible en China, a partir de 23.999 yenes, lo que equivale a unos 3.330 dólares, pero sus nuevas características serán difíciles de rechazar si te lo puedes permitir.

Si este es el futuro del diseño de portátiles, estoy aquí para ello

(Image credit: Huawei)

He jugado a un montón de juegos futuristas como Cyberpunk 2077 y he visto suficientes películas como Misión Imposible como para pensar que el nuevo portátil de Huawei podría cambiar las reglas del juego. No es que otras empresas, como Asus, no hayan presentado dispositivos similares, la diferencia es que ninguna de ellas utiliza el mecanismo de bisagra de gota de agua que ha introducido Huawei.

Simplemente hace que el Asus Zenbook Duo y el Lenovo Yoga Book 9i parezcan montajes torpes, que requieren un soporte para mantenerse en posición vertical y bisagras para ambas pantallas. El MateBook Fold es el primer portátil plegable que he visto que me ha llamado la atención, ojalá pudiera permitírmelo.

El único inconveniente es que probablemente costará miles de dólares si finalmente se lanza en todo el mundo. Sin embargo, si se vende lo suficientemente bien y gana la tracción que anticipo, podríamos ver fácilmente a los competidores de Huawei y otros seguir su ejemplo pronto - y eso es exactamente lo que estoy esperando.