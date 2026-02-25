HP admite que la crisis de RAM se ha vuelto tan grave que la memoria ahora representa el 35% del costo de sus PC'S

HP subraya lo cara que se ha vuelto ahora la RAM

En promedio, la RAM del sistema ahora representa el 35% del costo total de fabricación de una PC.

Anteriormente, esa cifra representaba entre el 15% y el 18% del gasto total de HP en una PC, por lo que el costo de la memoria se ha duplicado efectivament lo cara que se ha vuelto ahora la RAM

HP ha dejado en claro cuán costosa se ha vuelto la memoria RAM , llegando al punto donde la memoria del sistema ahora consume el doble del presupuesto asignado que antes consumía con el costo de fabricar una nueva PC.

The Register informa que HP compartió esta información en una conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de 2026. Según HP, en el trimestre anterior, el coste de la RAM del sistema de una PC representaba entre el 15 % y el 18 % del presupuesto total, mientras que ahora representa el 35 %. Esto significa que el precio de la memoria prácticamente se ha duplicado.

Además de eso, nos dicen que la cantidad de dicho presupuesto que consumen los módulos de memoria probablemente aumentará a medida que avanza el año 2026.

Bruce Broussard, director ejecutivo interino de HP, señaló que el fabricante de PC tiene contratos de suministro a largo plazo vigentes para este año y también ha "calificado nuevos proveedores y creado posiciones de inventario estratégicas para plataformas clave y reducido a la mitad el tiempo para calificar nuevo material para acelerar nuestros cambios de configuración de productos".

Análisis: DDR: doble velocidad de datos y doblemente cara para HP

(Image credit: Unsplash / Liam Briese)

A primera vista, este es un aumento bastante sorprendente en el porcentaje del coste total de los componentes que consume actualmente la RAM. De hecho, representa más de un tercio de esa factura, aunque, en realidad, esto no sorprenderá tanto a quienes han estado siguiendo los aumentos de precios que estamos viendo para los consumidores con kits de RAM, en particular los modelos DDR5 .

Aun así, es evidente que incluso una empresa con la influencia de HP —el segundo mayor fabricante de PC del mundo, solo por detrás de Lenovo— está pasando apuros, a pesar de contar con recursos relativamente amplios en cuanto a su inventario de RAM existente (ya adquirida). (Hablando de Lenovo, esta firma ya advierte sobre aumentos de precios de PC de consumo impulsados ​​por la RAM en marzo ).

El comentario del director ejecutivo interino de HP sobre la búsqueda de nuevos proveedores es particularmente interesante, dado que últimamente hemos oído hablar mucho de RAM más asequible de fabricantes chinos. ¿Está HP considerando chips asiáticos, como los módulos de memoria de CXMT, para cubrir la escasez de sus líneas de suministro? Solo podemos especular, pero es una conclusión obvia a la que algunos, comprensiblemente, se apresuran

El director ejecutivo interino también comentó sobre "configurar nuestros productos y ajustar la demanda para alinear la oferta con las necesidades de nuestros clientes", lo que podría interpretarse como una pista sobre la posibilidad de tener más portátiles con 8 GB de RAM para frenar el aumento de precios de los portátiles HP más comunes. Esta podría ser una medida necesaria, aunque un compromiso desafortunado en términos de garantía de futuro.

Es dolorosamente obvio que la crisis de RAM significa tiempos difíciles para todos en este momento, incluso para las mayores fuerzas impulsoras del mundo de la fabricación de PC.