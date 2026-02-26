HP admite que la crisis de la RAM se ha agravado tanto que la memoria representa ahora el 35% del costo de sus computadoras personales

HP ha destacado lo cara que se ha vuelto la memoria RAM.

De media, la memoria RAM del sistema representa ahora el 35% del costo total de fabricación de una computadora.

Anteriormente, esa cifra era del 15 % al 18 % del gasto total de HP para una computadora, por lo que el costo de la memoria se ha duplicado efectivamente.

HP ha dejado claro lo cara que se ha vuelto la memoria RAM, llegando al punto en que la memoria del sistema ahora consume el doble del presupuesto que antes se destinaba a la fabricación de una nueva computadora.

The Register informa de que HP compartió esta información en una conferencia sobre los resultados del primer trimestre de 2026. Según HP, en el trimestre anterior, el costo de la RAM del sistema en un PC representaba entre el 15% y el 18% del presupuesto total, mientras que ahora supone el 35% del costo. Eso significa que el precio de la memoria prácticamente se ha duplicado.

Además, se nos informa de que es probable que la cantidad de dicho presupuesto que consumen los módulos de memoria aumente a medida que avance 2026.

El director ejecutivo interino de HP, Bruce Broussard, señaló que el fabricante de computadoras personales tiene contratos de suministro a largo plazo para este año, y que también ha «calificado a nuevos proveedores [y] ha creado posiciones estratégicas de inventario para plataformas clave y ha reducido a la mitad el tiempo necesario para calificar nuevos materiales con el fin de acelerar los cambios en la configuración de nuestros productos».

Análisis: DDR - doble velocidad de datos y doblemente costoso para HP

(Image credit: Unsplash / Liam Briese)

A primera vista, se trata de un aumento bastante sorprendente en el porcentaje de la lista de materiales (costo total de los componentes) que ahora consume la RAM. De hecho, representa más de un tercio de esa lista, aunque en realidad no es una gran sorpresa para quienes han estado siguiendo las subidas de precios que estamos viendo para los consumidores con kits de RAM, en particular los modelos DDR5.

Aun así, está claro que incluso una empresa con el peso de HP —el segundo mayor fabricante de computadoras personales del mundo, solo por detrás de Lenovo— está pasando apuros, a pesar de los recursos relativamente vastos de los que debe disponer en términos de su inventario de RAM existente (ya adquirido). (Hablando de Lenovo, esta empresa ya está advirtiendo sobre el aumento de los precios de las computadoras personales de consumo en marzo debido al encarecimiento de la RAM).

El comentario del director ejecutivo interino de HP sobre la búsqueda de nuevos proveedores es especialmente interesante, dado que últimamente hemos oído hablar mucho de memorias RAM más asequibles de fabricantes chinos. ¿Está HP buscando chips asiáticos, como los módulos de memoria fabricados por CXMT, para cubrir las carencias en sus líneas de suministro? Solo podemos especular, pero esa es una conclusión obvia a la que, comprensiblemente, algunas personas están llegando.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El director ejecutivo temporal también hizo un comentario sobre «configurar nuestros productos y dar forma a la demanda para alinear el suministro que tenemos con las necesidades de nuestros clientes», lo que podría interpretarse como una insinuación de que habrá más computadoras portátiles con 8 GB de RAM para frenar las subidas de precios de las computadoras portátiles HP más convencionales. Puede que sea una medida necesaria, aunque se trate de un compromiso desafortunado en términos de preparación para el futuro.

Es dolorosamente obvio que la crisis de la RAM supone momentos difíciles para todos en este momento, incluso para las mayores fuerzas impulsoras del mundo de la fabricación de computadoras personales.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.