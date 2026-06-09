La nueva mini PC Nvidia RTX Spark de Dell tiene un aire inconfundible al Mac Studio, y creo que podría atraer a los compradores que de otro modo se decantarían por Apple, dados los actuales problemas de disponibilidad de esta última

Se ha podido ver el nuevo XPS RTX Spark Desktop de Dell

Aún no contamos con las especificaciones técnicas, pero este mini PC podría suponer una amenaza para el Mac Studio

Apple está teniendo dificultades para fabricar este Mac, y los PC compactos como el modelo XPS podrían atraer a los compradores, dependiendo del precio exacto

El procesador RTX Spark de Nvidia fue uno de los principales atractivos de Computex 2026, donde el «Equipo Verde» (en colaboración con Microsoft) prometió nada menos que «reinventar» la PC —y acabamos de ver el modelo de Dell, una mini PC que incorpora esta CPU.

Wccftech pudo echar un vistazo al Dell XPS RTX Spark Desktop en Computex (vía Notebookcheck.net), y como se puede ver en la imagen de abajo, el mini PC se inspira bastante en el Mac Studio.

Es una caja compacta con el botón de encendido en la parte frontal, acompañado de una selección de puertos que incluye cuatro USB Tipo-C, un HDMI y un puerto Ethernet. En la parte trasera de la mini PC XPS hay otros dos puertos USB-C junto a una ranura para tarjetas microSD.

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Mientras que Wccftech divulga información térmica sobre un dispositivo RTX Spark rival, la mini PC Asus ProArt, que apunta a los 140 W, no sabemos cuánta potencia le dará Dell a esta caja XPS.

Se nos ha informado de que la mini PC XPS funcionará con el chip N1X (la CPU RTX Spark más potente, como era de esperar) y hasta 128 GB de RAM integrada. Esa generosa cantidad de memoria deja claro que se trata de un dispositivo destinado al uso profesional y, específicamente, a ejecutar IA de forma local.

¿Desencadenar una rebelión pequeña pero poderosa?

(Image credit: Wccftech / Dell)

Creo que se puede decir que la reacción ante la computadora de escritorio Dell XPS RTX Spark ha sido un tanto mixta. Como se ha señalado, aún no conocemos todas las especificaciones y nos falta información crucial en cuanto al precio. Dell no ha indicado cuál podría ser el precio de venta al público de esta PC —todavía no tenemos un comunicado de prensa oficial sobre el dispositivo— y lo mismo ocurre con los precios de otros equipos de escritorio RTX Spark (hay varios en camino, incluido uno de Microsoft y el hardware de Asus mencionado).

En conjunto, lo que ofrecen estos PC compactos es una alternativa al Mac Studio de Apple en un momento oportuno, cuando este último está teniendo notables dificultades de stock. Si quieres un Mac Studio ahora mismo, hay un problema claro con Apple, ya que los plazos de entrega de los pedidos son de cuatro meses o más. Además de eso, la cantidad máxima de RAM con la que puedes equipar tu Mac Studio es de 96 GB actualmente, mientras que algunos casos de uso de IA exigen mucho más que eso (y esa especificación solo está disponible con la variante M3 Ultra, mucho más cara; de lo contrario, el límite es de 64 GB para el Mac Studio de gama más baja).

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Así que, en un momento en el que esto se está convirtiendo cada vez más en un problema para los desarrolladores y quienes se dedican a trabajos de IA de gran envergadura, las máquinas RTX Spark podrían ser una alternativa al PC de Apple: la XPS de Dell funcionará con hasta 128 GB.

La pregunta es: ¿podrá Dell conseguir existencias con esas especificaciones de memoria? Porque, obviamente, se enfrenta a los mismos problemas de suministro de RAM que Apple en este momento. Sin embargo, la mayor preocupación para muchos es precisamente cuál será el precio final de un modelo así. Los rumores que hemos escuchado hasta ahora indican que el precio de las computadoras de escritorio RTX Spark superará los 4000 dólares en EE. UU., posiblemente se acerque a los 5000 dólares (y sus equivalentes regionales). Aunque, para ser justos, un Mac Studio de altas especificaciones también es muy caro.

Puede que haya gente que quiera esperar a la versión M5 del Mac Studio, claro está, pero yo no mantendría muchas esperanzas al respecto. Se rumorea que la crisis de la memoria RAM ha dejado de lado esa actualización por ahora, y eso ciertamente no sería ninguna sorpresa dados todos los problemas de stock con el Mac Studio actual.

En cuanto a cómo se desarrollará todo esto, por ahora solo nos queda esperar y ver, ya que los ordenadores de escritorio (y portátiles) RTX Spark no saldrán al mercado hasta septiembre como muy pronto. Sin embargo, si pides un Mac Studio a Apple ahora, tampoco lo tendrás para entonces.

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