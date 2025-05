Se rumorea que un nuevo MSI Claw está en marcha - y podría obtener el mejor procesador portátil de AMD para desafiar al Legion Go 2

Una nueva filtración revela un nuevo dispositivo portátil MSI Claw, con el nombre de modelo 'MSI Claw 7 A2HM'

Parece ser una actualización del MSI Claw A1M original

Rumores anteriores sugerían que un nuevo MSI Claw utilizaría uno de los procesadores Ryzen Z2 de AMD.

Como sabes, Computex 2025 está a la vuelta de la esquinao, lo que significa que podríamos tener grandes sorpresas, incluyendo nuevo PC portátiles para juegos y afortunadamente una filtración sugiere que un nuevo portátil de MSI podría ser uno de ellos.

Como informa VideoCardz, un nuevo MSI Claw ha sido visto por un filtrador en X (@94G8LA), basado en la tienda de piezas de hardware de MSI. Parece ser una nueva variante del MSI Claw A1M original, ya que está etiquetado como «MSI Claw 7 A2HM», pero se rumorea que utilizará una de las APU Ryzen Z2 de AMD o los procesadores Arrow Lake de Intel.

Esto llega después de que se especulara con la posibilidad de que MSI lanzara un nuevo dispositivo portátil Claw que podría aprovechar la nueva gama de APU de Team Red; aunque esto debe tomarse con cautela, esta filtración hace que los rumores anteriores sean más plausibles.

El supuesto nuevo Claw no será un dispositivo portátil «AI+», según el nombre del modelo que se ha filtrado, por lo que cabe suponer que no será tan potente como el chip Core Ultra 7 258V del Claw 8. Sin embargo, es probable que se trate de una actualización de la APU de Team Red. Sin embargo, podría tratarse de una actualización del modelo A1M original, que utilizaba el procesador Core Ultra 5 155H (y que no fue bien recibido según las críticas).

En cualquier caso, la pregunta sigue siendo: si utiliza uno de los procesadores Ryzen Z2 de AMD, ¿será el Z2 Go (que ya hemos visto en el Legion Go S), el Z2 o el Z2 Extreme? Si la respuesta es esta última, podríamos estar ante una fantástica actualización del percance del A1M original de MSI.

Me encantaría un Ryzen Z2 Extreme MSI Claw, pero no con una pantalla de 7 pulgadas...

El consenso negativo en torno al MSI Claw A1M es noticia vieja a estas alturas; fue criticado debido a su pobre rendimiento en juegos y duración de batería, junto con la incapacidad de competir contra otros portátiles como el Asus ROG Ally.

A pesar de las enormes mejoras realizadas con el Claw 8 AI+, MSI parece dispuesta a enmendar sus errores con el rumoreado modelo Claw A2HM (especialmente si utiliza la APU Z2 Extreme), pero la única queja que tengo es que será otra pantalla de 7 pulgadas.

No es terrible ni mucho menos, ya que me he acostumbrado a usar la pantalla de 7 pulgadas de mi Asus ROG Ally, pero definitivamente no es lo ideal. Una gran parte del espacio potencial de la pantalla ya está ocupado por los biseles, y esta es la razón por la que he tenido el MSI Claw 8 AI+ en mi lista de deseos, gracias a su pantalla de 8 pulgadas y potente procesador junto a él para un gran rendimiento.

Todavía son sólo rumores, por supuesto, pero si MSI puede lanzar un A2HM de 8 pulgadas también, en realidad sería una gran competencia para el Claw 8 AI+ con más variedad para sus consumidores.