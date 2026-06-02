Los juegos portátiles en 2026 mejoraron, pero a un alto precio: estas son las mejores consolas portátiles presentadas en Computex 2026

Los juegos en dispositivos portátiles siguen creciendo año tras año, con nuevos equipos que se suman a la competencia para mejorar el rendimiento en los juegos; y con la feria Computex 2026 en pleno apogeo, es momento de que los entusiastas de las computadoras se emocionen.

Ya se han hecho varios anuncios de hardware por parte de marcas como Asus, Acer, OneXPlayer y otras, lo que significa que los consumidores tienen mucho que considerar a la hora de elegir su próximo dispositivo.

Afortunadamente, Intel ha estado trabajando arduamente en su línea de procesadores Panther Lake y ha presentado el potente Arc G3 Extreme, que utiliza 14 núcleos y 14 hilos, además de 12 núcleos de GPU Xe, ofreciendo uno de los mejores rendimientos en cualquier PC de juegos portátil que hayamos visto hasta ahora. Sin embargo, no todo se trata solo de potencia y rendimiento.

Latest Videos From Watch full video here:

Varios otros fabricantes se han tomado el tiempo de ajustar la experiencia de juego portátil para mejorar el disfrute visual, la comodidad y más; y aquí, veremos las mejores PC de juego portátiles que se han presentado en Computex 2026.

1. MSI Claw 8 EX AI+

(Image credit: MSI)

MSI ha vuelto a la mesa de diseño tras el lanzamiento de la Claw 8 AI+ y la Claw 7 AI+, y ahora ha presentado la nueva y potente consola portátil: la Claw 8 EX AI+. Si bien la pantalla prácticamente no ha cambiado, el procesador es ahora el Intel Arc G3 Extreme, lo que supone una mejora significativa con respecto al Core Ultra 258V de la Claw 8 AI+.

Intel afirma que el G3 Extreme es un 44 % más rápido que el Core Ultra 258V a 1080p con escalado 2x (es decir, desde 540p), a 35 W, y, en particular, un 42 % más rápido que uno de sus chips rivales, el AMD Ryzen Z2 Extreme.

Como ventaja adicional al monumental salto de rendimiento que ofrece la serie Core Ultra 200V, está su compatibilidad con el escalado XeSS 3, junto con Multi-Frame Generation y el acceso al Modo Xbox de Windows 11. Intel es el último competidor en unirse a Nvidia en la utilización de la tecnología Multi-Frame Generation, ya que AMD aún no la ha implementado para los usuarios de GPU Radeon.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con el escalado de XeSS 3, Multi-Frame Generation y un aumento general del rendimiento bruto, acompañado de una mejor ergonomía para mayor comodidad, la MSI Claw 8 EX AI+ podría terminar siendo la mejor de todas las consolas portátiles de este año; sin embargo, su precio podría ser decisivo, especialmente si la cifra rumoreada de 1500 dólares es cierta.

2. OneXPlayer 3

(Image credit: OneXPlayer)

One-Netbook ciertamente no es un fabricante tan conocido como MSI, pero su nuevo dispositivo portátil OneXPlayer 3 es sin duda un fuerte competidor del Claw 8 EX AI+ y, sobre el papel, en algunos casos podría decirse que es incluso mejor.

El OneXPlayer 3 es un PC portátil para juegos 3 en 1 que admite IA, juegos y productividad, y cuenta con el mismo procesador Intel Arc G3 Extreme que se encuentra en el Claw 8 EX AI+. Sin embargo, supera al dispositivo de MSI con una pantalla OLED de 8,8 pulgadas y 144 Hz más grande y envolvente, que es compatible tanto con VRR como con HDR.

Los usuarios tienen dos opciones de almacenamiento mediante microSD y mini SSD, mientras que su batería tiene una capacidad de 85 Wh. Esto último podría significar que el dispositivo portátil se encuentra entre los que tienen la mejor y más duradera vida útil de la batería, pero tendremos que ver cómo se desempeña en pruebas en el mundo real.

Sin duda, este es un dispositivo que podrá hacer frente a cualquier juego que se le presente y ofrecer una calidad visual excepcional al hacerlo. No hay información sobre su fecha de lanzamiento ni su precio, y, una vez más, este último será probablemente el factor determinante de su posible éxito.

3. Asus ROG Xbox Ally X20

(Image credit: Asus)

Ampliando aún más las impresionantes características de la Asus ROG Xbox Ally X, Asus presentó la Asus ROG Xbox Ally X20 para celebrar el vigésimo aniversario de la marca ROG. Y lo que es más importante, la X20 cuenta con una pantalla OLED más grande de 7,4 pulgadas con un brillo máximo de 1.400 nits, y se comercializa junto con las gafas de realidad aumentada para juegos ROG XReal R1 Edition 20.

Está bastante claro que Asus ha priorizado las mejoras visuales por encima del rendimiento o la potencia, por lo que es difícil describir esto como una actualización de «mitad de generación», de la misma manera en que se comparó el Asus ROG Ally X con su contraparte sin la «X».

El Xbox Ally X20 también cuenta con un D-pad giratorio, denominado «Transforming D-pad», que debería satisfacer a los jugadores de juegos de lucha al usar la consola portátil, gracias a la optimización para entradas diagonales.

La principal desventaja es que Asus no está vendiendo esto actualmente como un dispositivo independiente, y dado que las gafas de RA para juegos ROG XReal R1 Edition 20 tienen un precio de venta al público de 849 dólares, es probable que el paquete tenga un precio de alrededor de los 2000 dólares.

4. Acer Predator Atlas 8

(Image credit: Acer)

Al igual que la MSI Claw 8 EX AI+ y la OneXPlayer 3, la Acer Predator Atlas 8 cuenta con la tarjeta gráfica Intel Arc G3 Extreme, con capacidades de potencia que pueden mejorar el rendimiento en varios juegos para los usuarios.

Su diseño se inspira en la Asus ROG Xbox Ally X (y la nueva ROG Xbox Ally X20), al igual que lo ha hecho MSI, con asas similares a las de un controlador que garantizan la comodidad durante las largas sesiones de juego. Los gatillos ajustables de la consola portátil Lenovo Legion Go S son sin duda una de mis características favoritas en cualquier dispositivo portátil y, afortunadamente, también están incluidos aquí en el Atlas 8.

El único elemento que falta es una pantalla OLED para una mayor inmersión, por lo que se sitúa en un nivel muy similar al del Claw 8 EX AI+, con la única diferencia de que este último tiene un diseño más cómodo.

En la misma línea que todos los anuncios de consolas portátiles de Computex, el Atlas 8 depende de su precio y, según las condiciones actuales del mercado, debido a la crisis de la memoria RAM, parece que podría costar bastante más de 1000 dólares. Acer ha confirmado que se lanzará en octubre de 2026, así que la información sobre el precio no debería tardar mucho en llegar.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.