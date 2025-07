Un nuevo complemento de SteamOS permite a los jugadores utilizar Lossless Scaling para obtener un mejor rendimiento en los juegos.

Cuenta con opciones de generación de fotogramas 2x, 3x y 4x y funciona con la mayoría de los juegos.

El retraso de entrada y el efecto fantasma son menos perceptibles en comparación con el anterior complemento Decky Framegen.

¿Eres de los que espera con emoción la llegada de los nuevos dispositivos portátiles como el ROG Xbox Ally y el MSI Claw A8? De ser así, tenemos una noticia para hacer más "llevadera" la espera, pues existe un importante potenciador de rendimiento disponible para los juegos portátiles SteamOS que da un impulso a los juegos portátiles.

Disponible en GitHub a través de xXJSONDeruloXx, un nuevo complemento de Decky Loader, "Decky Lossless Scaling", permite la compatibilidad con Linux, lo que permite a los jugadores utilizar la generación de fotogramas a través de la aplicación Lossless Scaling en Steam.

Esto permite a los jugadores utilizar la generación de fotogramas, ya sea a través de 2x, 3x o 4x (la cantidad de fotogramas interpolados) para obtener velocidades de fotogramas más altas, replicando esencialmente la generación multifotograma de Nvidia.

Para instalarlo (una vez que Lossless Scaling esté instalado a través de Steam), descargue la carpeta ZIP del complemento, active el modo de desarrollador en la configuración de Decky Loader y, a continuación, simplemente pulse «instalar complemento desde ZIP», busque la carpeta en el directorio en el que la ha colocado y ya está.

No es la primera vez que la generación de fotogramas se hace accesible para SteamOS, ya que el complemento Decky Framegen sustituye el archivo DLL DLSS de Nvidia por el DLL FSR 3.1 de AMD, lo cual fue estupendo, ya que Lossless Scaling no funcionaba en SteamOS. Sin embargo, esto solo estaba disponible en juegos compatibles con la generación de fotogramas DLSS, y se notaba lento debido al aumento del retraso de entrada.

(Crédito de la imagen: Future / Isaiah Williams) (Crédito de la imagen: Future / Isaiah Williams)

Con Decky Lossless Scaling, la lista de juegos compatibles es más amplia. Lo he probado en mi Asus ROG Ally con Bazzite (un clon de SteamOS) en Cyberpunk 2077, Stellar Blade y Resident Evil 4 Remake, y es un soplo de aire fresco con velocidades de fotogramas que rondan fácilmente entre 90 y 100 fps.

El rendimiento mejora significativamente al utilizar principalmente la generación de fotogramas 2x, sobre todo cuando las velocidades de fotogramas ya son altas, y es necesario ajustar la configuración gráfica de forma razonable para lograr una jugabilidad más fluida.

Cabe señalar que la generación de fotogramas 3x y 4x no es muy necesaria (al menos con la Asus ROG Ally), ya que el retraso de entrada se vuelve insoportable en los títulos. También puedes cambiar esto sobre la marcha, sin tener que reiniciar el juego, lo que lo convierte en una herramienta muy práctica.

Otro recordatorio de por qué Windows 11 no es ideal para dispositivos portátiles.

(Image credit: Future)

A pesar de que Lossless Scaling en Steam no es gratuito, esto ha revitalizado por sí solo mi amor por el Asus ROG Ally. Lossless Scaling siempre ha estado disponible en Windows, pero he evitado utilizarlo debido a los constantes errores con las ventanas de las aplicaciones al intentar ponerlo en marcha.

En SteamOS/Bazzite, esto no es un problema, ya que solo hay que abrir el panel lateral y cambiar la configuración, en lugar de cerrar la ventana del juego como se haría en Windows.

También sabemos que Windows 11 no es ideal para el rendimiento de los juegos, mientras que SteamOS ofrece importantes mejoras en este aspecto, lo que probablemente explica por qué he tenido una mejor experiencia al utilizar este complemento en Bazzite. Por primera vez, he podido superar los 50 fps en Resident Evil 4 Remake en el ROG Ally, y sin un retraso de entrada importante.

Por supuesto, no está exento de ghosting durante los movimientos rápidos de la cámara, pero, según mi experiencia, no es tan notable como para estropear el disfrute visual. Solo puedo imaginar lo genial que será esto para Steam Deck o, mejor aún (para aquellos que puedan permitírselo), para dispositivos portátiles más potentes como el MSI Claw 8 AI+.