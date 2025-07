Se dice que se está trabajando en una Steam Deck 2 y una consola de sobremesa, y Sony estaría involucrado según diversas filtraciones

El podcast Broken Silicon 319 de Moore's Law Is Dead incluye especulaciones sobre un sucesor de Steam Deck y una consola doméstica de Valve

Se rumorea que Valve está trabajando en ambos sistemas, y que la consola supuestamente utilizará la próxima APU Zen 6 de AMD

Un invitado de MLID especula con que Sony está trabajando estrechamente con Valve para que haya más títulos de PS verificados por Deck en Steam.

Sin duda, el Steam Deck de Valve ha sido todo un éxito desde su lanzamiento en 2022, esto gracias a múltiples configuraciones, precios accesibles y claro, el popular sistema SteamOS.

Ahora, nuevas especulaciones sugieren que los planes de Valve para un sucesor podrían ser más grandes de lo que pensábamos.

Según informó NotebookCheck, se rumora que Valve está trabajando tanto en una nueva versión del Steam Deck como en una consola de videojuegos dedicada para el hogar, siendo esta última potencialmente impulsada por la próxima APU Zen 6 de AMD, con nombre clave Magnus. Esta información proviene de especulaciones y filtraciones internas compartidas por Tom y Jimmy Champagne en el canal Moore’s Law Is Dead (MLID).

Las especulaciones de Jimmy Champagne también apuntan a que Sony estaría colaborando de cerca con Valve, específicamente para garantizar que los títulos de PlayStation cuenten con soporte completo en Steam Deck. Esto tampoco suena descabellado, ya que Sony ha hecho un esfuerzo claro por lograr que sus juegos exclusivos obtengan el sello Deck Verified – algo evidente con títulos como The Last of Us Parte II y God of War: Ragnarök.

La APU AMD Zen 6 también se estaría utilizando para la futura PS6 de Sony o la próxima consola de Xbox de Microsoft, y se proyecta como un chip muy potente para juegos, con 11 núcleos de CPU. En relación con la posibilidad de una consola casera, MLID menciona:

“Todo lo que puedo decir es que me dijeron [hace años] que Valve usaría AMD sin duda alguna, que será realmente potente, y que tratarán este proyecto como un verdadero lanzamiento de consola para competir como tal.”

Si este resulta ser el procesador de la supuesta consola de sobremesa de Valve, indicaría que la compañía planea ir más allá de la simple portabilidad con su dispositivo portátil.

Si Sony no fabrica una consola portátil PlayStation nativa, bastará con una Steam Deck más potente

Aparte de la clásica Sony PlayStation Portable (o PSP), Sony aún no ha hecho un gran esfuerzo por luchar en el mercado de las consolas portátiles. Digo esto porque el PlayStation Portal está lejos de ser lo que yo quiero de Sony, ya que preferiría tener un dispositivo portátil que pueda jugar a juegos de forma nativa en lugar de transmitirlos.

Aunque podría decirse que sólo se basa en especulaciones, está claro que Sony y Valve han estado trabajando estrechamente, ya que la gran mayoría de los títulos de PlayStation para PC van directamente a Steam.

Como ya he dicho, parece que Sony se esfuerza más en optimizar los juegos para el sistema Deck Verified de Valve, especialmente con sus desarrolladores de Nixxes Software, conocidos por su gran optimización, al frente de las adaptaciones a PC.

No creo que Sony vaya a llevar sus grandes éxitos a PC desde el primer día, pero si sigue con la tendencia de los lanzamientos escalonados y no se molesta en crear una experiencia portátil nativa, me conformaré con una Steam Deck 2 como alternativa, con un procesador más potente para mejorar el rendimiento.