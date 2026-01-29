Esta popular función gratuita de YouTube podría quedar restringida a su plan Premium de pago, y no me gustaría tener que suscribirme a otro servicio

YouTube está probando cobrar a los usuarios por su herramienta de velocidad de reproducción, según revela un experimento reciente.

Un usuario de Reddit compartió una imagen en la que se indica que se necesita una suscripción a YouTube Premium para acceder a las velocidades de reproducción, aunque no aparece para todos los usuarios.

Si YouTube decide restringir el acceso a esta función a los suscriptores, podría fomentar más suscripciones a Premium o ahuyentar a los usuarios gratuitos.

Aunque muchas personas se suscriben a YouTube Premium, su versión gratuita sigue siendo muy utilizada por millones de personas, entre las que me incluyo, pero una de sus mejores funciones gratuitas podría quedar pronto restringida a los usuarios Premium.

La velocidad de reproducción es una de las últimas funciones gratuitas que quedan en la plataforma, pero ahora hay indicios de que YouTube ha estado probando convertirla en una nueva función de pago como parte de YouTube Premium. Si esto es cierto, se unirá a otras ventajas de Premium, como la escucha sin conexión, la visualización sin anuncios y la visualización en segundo plano, así como a las cinco nuevas y prácticas funciones que se lanzaron en septiembre del año pasado.

El experimento fue descubierto por primera vez por un usuario de Reddit, que compartió una captura de pantalla de una ventana emergente de YouTube Premium en la que se veía que había perdido el acceso a la modificación de la velocidad de reproducción de los vídeos, pero no aparece para todo el mundo.

Parece que YouTube está probando esto dividiendo a los usuarios en dos grupos diferentes: el "Grupo A" y el "Grupo B", tal y como se categorizan en el hilo de Reddit. Los usuarios del Grupo A seguirán teniendo acceso a velocidades de reproducción gratuitas, por lo que no habrá ningún cambio, mientras que los usuarios del Grupo B se encontrarán con una ventana emergente que les pedirá que se suscriban a YouTube Premium para poder utilizar las velocidades de reproducción.

Aunque no es definitivo, no descartamos la posibilidad de que esto suceda. Nos hemos puesto en contacto con Google y YouTube para obtener comentarios y actualizaremos esta noticia cuando sepamos más.

Opinión: Qué manera de ahuyentar a más usuarios gratuitos

Esto solo demuestra que YouTube está desesperado por convencer a más usuarios gratuitos de que se pasen al lado Premium, pero ¿a qué precio?

En general, creo que la mayoría de los usuarios de YouTube están bastante satisfechos con lo que ofrece la experiencia gratuita. Aunque las ventajas de Premium son revolucionarias, hay suficientes herramientas gratuitas como para no tener que pagar por otro servicio de suscripción, pero esta posible medida podría ser la que empuje a los usuarios gratuitos a dar el paso.

La velocidad de reproducción es una de las últimas herramientas gratuitas que me mantienen enganchado, y lo mismo ocurre con muchos otros usuarios. Me encanta utilizarla para acelerar los videos que son demasiado largos para verlos a la velocidad estándar de 1.0, especialmente los videos de entrevistas largas. Afortunadamente, todavía no me ha aparecido la ventana emergente de YouTube Premium, y espero que siga así.

Aunque esto supondría un gran inconveniente para los usuarios gratuitos, siempre me ha intrigado YouTube Premium y lo mucho que mejora la experiencia de visualización. No puedo decir que nunca me haya tentado una prueba gratuita; creo que sería un gran cambio para ver vídeos musicales. Quién sabe, quizá este sea el año en el que me rinda.

