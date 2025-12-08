El PC Gaming en problemas. Dell y Lenovo aumentarán precios de su hardware

Se espera que Dell y Lenovo aumenten los precios del hardware de PC

Los supuestos aumentos de precios son resultado de una mayor demanda de memoria.

Estos cambios están previstos para mediados de diciembre y principios de 2026.

Con el auge de la IA provocando una tendencia de aumentos significativos de precios en la memoria (específicamente los kits de RAM) y, eventualmente, en los SSD, hay muchas razones para que los usuarios de PC y los jugadores estén preocupados, y dos marcas importantes son las últimas en verse afectadas.

Según TrendForce, Dell y Lenovo supuestamente implementarán aumentos de precios en el hardware de PC; se afirma que será un aumento del 15 al 20 % a partir de mediados de diciembre para Dell, y un aumento desconocido a partir de principios de 2026 para Lenovo. Esto se debe a la mayor demanda de memoria para servidores de IA y a los problemas con las cadenas de suministro a nivel mundial, lo que finalmente ha provocado un aumento en los precios de la DRAM (y la VRAM).

Ya estamos viendo señales similares tanto por parte de Nvidia como de AMD; según se informa, ambos están considerando descontinuar las tarjetas gráficas económicas debido al aumento de los costos de VRAM, y otros rumores sugieren que el Team Red se está preparando para aumentar los precios de sus GPU Radeon.

Dell y Lenovo son responsables de una amplia variedad de PCs de escritorio y portátiles para juegos preconfigurados, mientras que Lenovo cuenta con múltiples PCs portátiles para juegos en el mercado. Si bien la supuesta estimación de un aumento de precio del 15 al 20 % es específica para Dell, no sería sorprendente ver un aumento muy similar para los productos de Lenovo.

Teniendo en cuenta lo caros que son los kits de RAM, algunos de los cuales cuestan casi 1000 dólares, no parece muy prometedor el futuro del hardware de PC (e incluso de las consolas) en esta etapa, de cara a 2026.

Análisis: Si pensabas que los dispositivos portátiles eran demasiado caros, la cosa solo va a empeorar.

(Image credit: Lenovo)

He criticado duramente a fabricantes y marcas que fijan precios exorbitantes para las PC portátiles para juegos, en particular a Microsoft y Lenovo por la Asus ROG Xbox Ally X y la Legion Go 2, respectivamente. Si compartes mi opinión, me temo que la situación solo va a empeorar.

Si bien los aumentos de precios de los SSD aún no se han producido, se espera que eventualmente aumenten a un ritmo similar al aumento de precios de la RAM, que ya se han salido de control.

Afortunadamente, aún no hemos detectado un impacto importante de la RAM en los precios de las PC o dispositivos portátiles prearmados, pero me preocupa que la recomendación de impulsar 32 GB de RAM para juegos sea donde los consumidores puedan encontrar problemas.

La combinación de los aumentos de precio de las SSD y la RAM podría acarrear dificultades para los usuarios de PC. Esto aplica tanto a las consolas portátiles actuales como a las futuras, así como a la Steam Machine de Valve , que muchos jugadores ya descartan debido a las sugerencias de un precio de PC para juegos de gama baja, y esto solo empeorará con las complicaciones de la RAM.

En este punto, la única esperanza de revertir estas subidas de precios será un estallido de la actual burbuja de la IA, que aparentemente está afectando a todos los sectores tecnológicos. ¿Sucederá eso? Por ahora, no lo creo.