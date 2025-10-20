La filtración de los resultados de las pruebas de rendimiento del M5 muestra que la CPU de Apple supera al potente Snapdragon X2 Elite Extreme de Qualcomm

Noticias
Por Aportaciones de publicado

El chip M5 muestra su potencia en una filtración de Geekbench

Someone working on an Apple MacBook Pro M5
(Crédito de imagen: Apple)
  • El M5 de Apple ha aparecido en una filtración de benchmarks con Geekbench.
  • Ha obtenido un impresionante resultado en el rendimiento de la CPU de un solo núcleo, superando al potente Snapdragon X2 Elite Extreme SoC de Qualcomm.
  • El M5 también ha demostrado ser superior a algunas potentes CPU de escritorio, pero debemos ser cautelosos al respecto.

Después del lanzamiento oficial de los nuevos productos de Apple con chip M5, eres de los que se pregunta, ¿qué tan rápido es?

Según informa Tom's Hardware, el M5, que es el motor del nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas (y del renovado iPad Pro, así como del Vision Pro), es en realidad más rápido que el nuevo Snapdragon X2 Elite Extreme de Qualcomm en cuanto a rendimiento de un solo núcleo, según un resultado filtrado de Geekbench que Tech Info destacó en X.

Añade un poco de condimento, pero como puedes ver en la publicación anterior, la comparación en X es entre la MacBook Pro y la iPad Pro con chip M5 (10 núcleos), donde gana la computadora portátil, lo que demuestra las ventajas de una mejor refrigeración y térmica con un chasis de computadora portátil. El M5 de la MacBook Pro funciona a 4,61 GHz, en comparación con los 4,43 GHz de la iPad Pro.

Sin embargo, lo más interesante es tomar los resultados del MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 (4263 puntos en la prueba de CPU de un solo núcleo y 17 862 en la de varios núcleos) y compararlos con otros chips.

Eso es exactamente lo que hizo Tom's Hardware, señalando que el Snapdragon X2 Elite Extreme alcanzó una puntuación de 4080 en el benchmark oficial de Qualcomm, lo que significa que el M5 lo supera en casi un 5 %.

Tom's Hardware también comparó las puntuaciones del M5 con las de algunos potentes procesadores de PC de escritorio, basándose en los promedios de esos chips de la base de datos Geekbench (calculados por nuestro sitio web asociado), con los siguientes resultados.

Swipe to scroll horizontally
Apple M5 frente a CPU de PC de escritorio - Geekbench

CPU

Resultado de un solo núcleo

Resultado multinúcleo

Apple M5

4,263

17,862

AMD Ryzen 9 9950X3D

3,399

22,093

AMD Ryzen 9 9950X

3,385

21,431

Intel Core i9-14900KS

3,239

23,187

Intel Core Ultra 9 285K

3,217

22,739

Como se puede observar, las puntuaciones de un solo núcleo son, como mínimo, reveladoras, ya que el Apple M5 deja atrás a esos gigantes de escritorio.

Sin embargo, el rendimiento multinúcleo es muy diferente, y antes de dejarnos llevar por el entusiasmo, analicemos un poco más a fondo estas comparaciones.

Superando al Elite Extreme, más o menos

The M5 MacBook Pro on a black background next to an M3 MacBook Air on a red cushion

(Image credit: Apple)

En primer lugar, debemos ser cautelosos con cualquier benchmark filtrado y recordar que se trata solo de un benchmark y, además, de un único resultado para el M5, por lo que no es una media representativa como las puntuaciones de las CPU de escritorio que Tom's compara con el nuevo SoC de Apple.

Por ejemplo, si nos fijamos en la puntuación más alta en la prueba Geekbench de un solo núcleo para el Core Ultra 9 285K de Intel (en contraposición a la media), es de 4306, es decir, solo un poco más rápida que la del M5. Aun así, es muy impresionante que el M5 casi iguale a este procesador insignia de Intel; de eso no hay duda.

En cuanto al rendimiento multinúcleo, el M5 se queda atrás con respecto a los grandes procesadores de escritorio entre un 20 % y un 30 %, pero esos procesadores tienen un número de núcleos mucho mayor que 10, por supuesto. El Snapdragon X2 Elite Extreme también supera al M5 en rendimiento multinúcleo, con 23 491, por lo que es un 30 % más rápido en este aspecto (pero no hay que olvidar que ese chip tiene 18 núcleos).

Aun así, en general, no se puede negar que, basándonos en este vistazo al rendimiento del M5 (y es solo un vistazo fugaz, y solo una filtración), Apple parece haber vuelto a dar en el clavo con sus propios SoC.

Y, por supuesto, aún están por llegar modelos más potentes del M5 con más núcleos y un mejor rendimiento multinúcleo: habrá bastante expectación en torno a la presentación del M5 Pro y el Max.

También puedes leer...

Ver más Noticias De Ordenadores
TOPICS
Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor
Aportaciones de