AMD presenta una nueva CPU AM4, una década después del lanzamiento de la plataforma: en este momento, es el Skyrim de los chipsets para placas base

AMD no renuncia todavía a los usuarios del chipset AM4, con el lanzamiento de otro procesador AM4

El procesador Ryzen 5 5600F estará disponible para zócalos AM4

Han pasado nueve años desde que AMD lanzó la plataforma del chipset AM4

Siempre es genial ver a los fabricantes y empresas atendiendo a los usuarios que usan hardware más antiguo, y AMD lo hace de manera constante, defendiendo los chipsets de placas madre AM4 (que soportan algunos de los mejores procesadores disponibles) años después de su lanzamiento en 2016. Ojalá siga siendo así por mucho tiempo.

Como informó VideoCardz, AMD ha revelado el Ryzen 5 5600F, un nuevo procesador AM4 que es una versión ligeramente recortada del Ryzen 5 5600, con velocidades de reloj base y turbo más bajas que su hermano mayor, de 3.0 GHz y 4.0 GHz, respectivamente. Esto ocurre nueve años después del lanzamiento del chipset AM4 y representa otro año más de compromiso de AMD con sus usuarios.

Vale la pena señalar que el chipset AM5 de AMD ha estado disponible para los consumidores desde 2022, con múltiples líneas excelentes para gaming y productividad. Sin embargo, adquirir un procesador de la serie Ryzen 7000 (o superior) requiere una nueva placa madre PCIe 5.0 debido a sus sockets AM5, además de nuevas memorias RAM DDR5, ya que DDR4 no es compatible con placas madre PCIe 5.0.

Eso es precisamente por lo que el Equipo Rojo merece elogios, ya que muchos jugadores de PC todavía usan procesadores AM4, y probablemente lo harán por mucho tiempo. Los CPUs AM4 de gama alta como el Ryzen 7 5700X3D (mi procesador) o el Ryzen 7 5800X3D siguen siendo más que capaces de soportar GPUs de gama alta como la RTX 5080 o RTX 5090, donde lo más probable es que juegues en resoluciones de 1440p o 4K.

En esencia, hay muy pocas razones para actualizar tu placa madre a un procesador AM5 si ya estás usando algunos de los mejores CPUs AM4, y es excelente ver que AMD sigue introduciendo opciones más accesibles, considerando la posibilidad de que los procesadores AM4 de alta calidad sean descontinuados.

Probablemente no cambiaré mi sistema en los próximos años, pero bien hecho, AMD

(Image credit: Future)

Actualizar a procesadores AM5 sería una tarea un poco costosa para los usuarios de PC, ya que requeriría un sistema casi completamente nuevo (aparte de la GPU). Aunque no tengo ninguna intención de hacerlo, y es probable que haya otros usuarios de PC que estén contentos con AM4, sigue siendo estupendo ver que el Equipo Rojo está considerando opciones asequibles para los consumidores.

No es exagerado sugerir que el hardware es caro debido a una combinación de factores, pero especialmente debido a los aranceles recientes, y no es raro ver cómo los procesadores AM4 de gama alta desaparecen de los mercados en línea. Por lo tanto, es un soplo de aire fresco ver el Ryzen 5 5600F.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Espero que se pueda hacer lo mismo con el FSR 4 de AMD y que se aplique a las GPU RDNA 3 más antiguas, lo que permitiría a los jugadores beneficiarse de una mejor calidad de imagen al escalar sin necesidad de gastar mucho dinero en una nueva tarjeta gráfica.

No sé cuánto tiempo piensa AMD continuar con la compatibilidad con AM4, pero no espero que haya un zócalo AM6 en un futuro próximo, así que estoy bastante seguro de que no se detendrá aquí en lo que respecta a los nuevos procesadores AM4.