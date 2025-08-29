La GPU insignia de próxima generación de AMD podría rivalizar con la poderosa RTX 5090 de Nvidia

Ha surgido otra filtración sobre las GPU de próxima generación de AMD.

Muestra un potente modelo insignia, que podría rivalizar con la RTX 5090.

Otros modelos incluyen uno de gama media, junto con dos ofertas de gama baja.

¿AMD tiene planes para su gama de tarjetas gráficas de próxima generación? Al menos eso indican un nuevo rumor, el cual señala que el "Equipo rojo" tiene la intención de competir en la gama alta.

Por supuesto, esa es un área que RDNA 4 se saltó, ya que su oferta más alta es la RX 9070 XT, de gama media-alta; sin embargo, desde hace tiempo circulan rumores de que AMD no va a renunciar a producir una potente GPU con RDNA 5. O UDNA, como también se le podría llamar, tema al que volveré en breve.

Wccftech informa de que el conocido filtrador de GPU Kepler ha desvelado la información en los foros de Anandtech en un hilo de discusión continuo y divagante (que, de hecho, se inició a finales del año pasado).

Kepler cree que la GPU insignia RDNA 5 tendrá 96 unidades de cómputo (CU) y que la gama se reducirá con el siguiente nivel, que tendrá 40 CU, seguido de 24 CU y 12 CU, respectivamente, para las tarjetas gráficas de gama baja.

Como señala Wccftech, esto lo respalda provisionalmente ZhangZhonghao, un filtrador habitual que publica en los foros Chiphell de China, quien teoriza que habrá una GPU «extragrande» —en otras palabras, un modelo insignia de gama alta— seguida de tarjetas gráficas medianas (gama media), pequeñas y minúsculas.

(Image credit: Shutterstock / DC Studio)

¿Cuánto dura un proceso de renderización?

Obviamente, hay que tomar esto con cautela, ya que incluso si esto fuera cierto —basado en el diagrama filtrado que comparte Kepler (y la teoría alternativa de respaldo de Chiphell)—, podría ser simplemente la idea actual de AMD, la cual podría cambiar más adelante.

Entonces, ¿qué tan potente podría ser una tarjeta gráfica RDNA 5 con 96 Compute Units? Es menos de lo que indicaba un rumor previo, que hablaba de 154 CUs. Sin embargo, esta es una pregunta del tipo “¿cuánto mide un pedazo de cuerda?”, ya que hay muchas variables involucradas, incluyendo cuánto impacta la nueva arquitectura en el rendimiento general de las GPUs de próxima generación de AMD, y cuánta cache se utiliza (con algunos incrementos significativos en las tarjetas, según nota Kepler en otro lado).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

De cualquier forma, todos los rumores sugieren que AMD está haciendo cambios significativos en la próxima generación de sus tarjetas gráficas Radeon, razón por la cual podrían adoptar la arquitectura UDNA en lugar de RDNA 5. La “U” de UDNA se refiere a una arquitectura “unificada”, ya que supuestamente representaría la fusión de las arquitecturas RDNA (gaming) y CDNA (data center) bajo un mismo esquema —un movimiento enorme.

En ese sentido, tiene sentido que AMD esté planeando un gran movimiento en términos de una tarjeta gráfica tope de gama, dado un cambio tan importante en su panorama de GPUs. Por eso, es fácil creer que la intención será competir con la gama alta de GeForce de Nvidia.

En términos generales, intentar concretar ahora las especificaciones del posible RX 10090 XT (la progresión lógica del nombre, aunque creo que la tarjeta tope de gama tendrá un nombre completamente distinto) es una pérdida de tiempo. Es probable que esas especificaciones sean fluidas y cambien, ya que aún falta tiempo para la llegada de los productos Radeon de próxima generación de AMD (previstos para finales de 2026, si no es que 2027).

Lo único que necesitamos saber es que cada vez parece más claro que AMD ofrecerá un competidor convincente para la RTX 5090 (como las estimaciones de rendimiento previas ya han sugerido de manera general).

Aunque es concebible que Nvidia pueda tener una RTX 6090, o equivalente, lista para cuando llegue la Radeon tope de gama de próxima generación, Team Red debería adelantarse a su rival según los rumores actuales. Y de hecho, esto podría incluso empujar a Nvidia a crear una RTX 5090 Super, pero me estoy dejando llevar por la especulación (y además, una GPU así reduciría la disponibilidad de chips que Team Green podría usar en tarjetas gráficas de IA mucho más rentables).

Basta decir que AMD apunta a producir una GPU muy poderosa con su próxima generación, que satisfará a los gamers entusiastas con mucho dinero para gastar, y Nvidia tendrá que tomar nota de esto si los rumores se confirman. Especialmente si AMD puede competir en precio, lo cual no debería ser un problema considerando lo que Nvidia cobra por su tarjeta GeForce tope de gama.