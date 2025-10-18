Nikon por fin da un impulso a sus cámaras sin espejo para principiantes con dos excelentes objetivos nuevos, incluido su primer macro con sensor recortado

Esta semana se han presentado los nuevos objetivos NIKKOR Z DX 16-50 mm f/2.8 VR con zoom gran angular y NIKKOR Z DX MC 35 mm f/1.7 macro

Nikon anuncia dos nuevos objetivos con montura Z para sus cámaras APS-C

Ambos son novedades en la gama «DX»: un zoom f/2.8 y un objetivo macro

Ambas ópticas están diseñadas para vídeo y fotografía fija.

Nikon acaba de anunciar sus dos últimos objetivos con montura Z, el zoom gran angular Nikkor Z DX 16-50 mm f/2.8 VR y el objetivo macro Nikkor Z DX MC 35 mm f/1.7, lo cual es una gran noticia si eres un usuario ávido de los modelos básicos de Nikon con sensor APS-C, como la reciente Z50 II.

Ya era hora, la verdad: la mayor parte de los anuncios de objetivos de Nikon en los últimos años han sido para full frame, dejando en gran medida de lado a los usuarios de APS-C.

En la época de las DSLR, había un número significativo de ópticas "DX" para la montura F, pero las equivalentes sin espejo han tardado en aparecer. Es una pena, porque DX no significa necesariamente que sea la segunda mejor opción. Afortunadamente, Nikon ha lanzado dos objetivos sin espejo de aspecto magnífico para este formato.

El círculo de imagen más pequeño permite diseños de objetivos más reducidos y un peso menor, pero no se traduce en una menor calidad de imagen. De hecho, el Nikon Z DX 24 mm f/1.7 incluso entró en nuestra lista de los mejores objetivos Nikon Z de 2025.

Lo mejor del formato DX es que permite incorporar ajustes de apertura máxima más amplios y diseños ópticos más complejos con una fracción del peso de un objetivo full frame comparable («FX» en la terminología de Nikon).

Gracias al factor de recorte de los sensores APS-C más pequeños de las cámaras DX como la Nikon Z50 II, es posible conseguir una distancia focal efectiva (EFL) más larga con un diseño de distancia focal física mucho más corta, como es el caso de los nuevos objetivos macro y zoom f/2.8.

Dos nuevos jugadores DX entran en escena

El NIKKOR Z DX 16-50 mm f/2.8 VR tiene una apertura constante y control de respiración del enfoque para una mejor calidad de video. (Image credit: Nikon)

Por su parte, el Nikkor Z DX MC 35 mm f/1.7 macro es el primer objetivo macro con formato DX del sistema Z. A diferencia de otros objetivos que afirman ofrecer un «modo macro», este objetivo es un auténtico especialista en primeros planos, ya que proporciona un aumento a tamaño real. Bueno, técnicamente, el objetivo en sí solo reproduce el sujeto a 0,67x, pero una vez que se tiene en cuenta el factor de recorte de 1,5x, se obtiene una visión equivalente a la de un objetivo de tamaño real 1:1 en una cámara de fotograma completo como la Nikon Z f o la Nikon Z 5II.

El 35 mm f/1.7 (equivalente a 53 mm) puede enfocar hasta 0.16 m, lo que en realidad puede resultar poco práctico cuando se fotografían sujetos inquietos como insectos, pero, una vez más, proporcionará una profundidad de campo muy reducida cuando se dispara con una apertura máxima de f/1.7. Es de esperar que la nitidez y la distorsión se solucionen con el elemento de cristal ED asférico.

El NIKKOR Z DX MC 35 mm f/1.7 es el primer objetivo macro de la gama DX para la montura Z. (Image credit: Nikon)

Ambos objetivos son ultraligeros. El de 16-50 mm pesa solo 330 g, y el macro de 35 mm pesa aproximadamente 220 g, lo que lo hace muy ligero. Según Nikon, también están diseñados para grabar videos, con un enfoque automático rápido y silencioso y un control del enfoque. Estoy deseando probar su eficacia en cuanto tenga en mis manos las muestras para reseñar.

Dado que ambos modelos son útiles tanto para el uso diario como para funciones más especializadas, deberían resultar atractivos para principiantes y aficionados, que se sentirán más seguros sabiendo que Nikon tiene la intención de invertir en el desarrollo de esta gama de productos.

«Nuestros clientes nos han pedido más objetivos DX Z y les hemos escuchado», afirma Dirk Jasper, director de producto de Nikon Europe. «Con la introducción de un objetivo zoom f/2.8 de alto rendimiento y un objetivo macro rápido, los propietarios de cámaras DX tienen dos grandes oportunidades para dar un paso más en su viaje creativo».

Ambos objetivos estarán disponibles a partir del 30 de octubre de 2025. El Nikkor Z DX 16-50 mm f/2.8 VR costará 899,95 dólares/779 libras esterlinas, y el Nikkor Z DX MC 35 mm f/1.7 tendrá un precio de 449,95 dólares/399 libras esterlinas (precio en Australia por confirmar).

