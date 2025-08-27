Nikon presenta el nuevo NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II: más rápido, ligero y preciso

¿Amas la fotografía? De ser así, tenemos noticias increíbles, pues Nikon anunció el nuevo Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II, se trata de un lente zoom estándar compatible con cámaras sin espejo de formato completo/FX. Pero descuida, a continuación todos los detalles.

Esta segunda generación del aclamado NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S ofrece mejoras en la calidad de imagen, la velocidad y el manejo, mejorando aún más un lente que ya era una opción popular entre los profesionales de la imagen.

Como parte de la línea S*1 de lentes NIKKOR Z, el NIKKOR Z 24-70 mm f/2.8 S II es un lente zoom estándar con una apertura máxima constante de f/2.8, que abarca un rango de distancia focal versátil, desde gran angular de 24 mm hasta teleobjetivo medio de 70 mm, para cámaras de formato completo (FX). Incorpora un mecanismo de zoom interno pionero en su clase*2 y es el más ligero de su clase*2, con un peso aproximado de 675 g (1.49 lb). Además, el mecanismo de zoom interno aumenta la estabilidad del zoom y su resistencia al polvo y las salpicaduras.

Es el primer lente zoom que incorpora motores Silky Swift VCM (SSVCM)*3 para el AF, logrando el autoenfoque más rápido*4 en la historia de Nikon con un control de AF extremadamente preciso y silencioso. El autoenfoque es aproximadamente 5 veces más rápido que el del NIKKOR Z 24-70 mm f/2.8 S, y el rendimiento del seguimiento del AF durante el zoom se ha mejorado aproximadamente un 60 %, lo que facilita aún más la captura de momentos decisivos con sujetos en rápido movimiento, como atletas en acción.

Como lente zoom estándar f/2.8 de nueva generación que combina una calidad de imagen excepcional y una agilidad superior, el NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II es el lente para aquellos que buscan altos niveles de rendimiento tanto en imágenes fijas como en grabación de video, incluso al disparar en una variedad de condiciones o entornos hostiles.

(Image credit: Nikon)

Características principales

El sistema de enfoque múltiple*4, que incorpora la tecnología Silky Swift VCM (SSVCM) por primera vez en un lente zoom, logra el enfoque automático más rápido*5 en la historia de Nikon, ofreciendo un AF extremadamente preciso y silencioso tanto para imágenes fijas como para grabación de video.

Un diseño compacto con el peso más liviano (aproximadamente 675 g) en su clase*6 y un tamaño de accesorio de filtro de 77 mm lo hace fácil de transportar y reduce la fatiga al disparar con la cámara en la mano.

El primer lente de su categoría*6 con un mecanismo de zoom interno que evita la entrada de polvo y suciedad durante el zoom, lo que proporciona una resistencia superior al polvo y las gotas*7. Incluso al hacer zoom, mantiene el equilibrio para un uso flexible con diversos accesorios de video.

Un diafragma de 11 láminas de nuevo desarrollo permite un efecto bokeh muy circular.

Optimizado para grabación de video con un diseño que suprime la respiración de enfoque.

Equipado con un interruptor de clic de anillo de control, que permite activar o desactivar el "clic" táctil de la operación del anillo de control según sea necesario.

El lente admite una distancia de enfoque mínima de 0.24 m en el extremo gran angular y 0.33 m en el extremo telefoto, con una relación de reproducción máxima de 0.21× en el extremo gran angular y 0.32× en el extremo telefoto, lo que permite a los usuarios acercarse a sus sujetos para lograr una expresión dinámica.

Incluye Meso Amorphous Coat, que ofrece el mejor rendimiento antirreflejo en la historia de Nikon, y ARNEO Coat para una supresión efectiva de imágenes fantasma y destellos, dando como resultado imágenes nítidas.

El parasol cuenta con una ventana de ajuste de filtro, que permite a los usuarios ajustar los filtros polarizadores circulares y ND variables sin quitar el parasol.