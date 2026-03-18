Spotify podría llegar a tus lentes inteligentes con una divertida herramienta ideal para cantar karaoke en solitario

Spotify podría estar desarrollando una versión de su aplicación para gafas inteligentes

Su interfaz podría incluir una pantalla de "Ahora suena", así como letras sincronizadas

Dado que aún se encuentra en una fase inicial, seguirá siendo necesario tener el teléfono inteligente a mano

De entre todos los mejores servicios de streaming musical, Spotify ha lanzado prácticamente todas las funciones que puedas imaginar, pero ahora podría llevar su experiencia de streaming aún más lejos: al mundo de las gafas inteligentes.

Has leído bien. Podría estar a la vuelta de la esquina una versión para gafas inteligentes de la plataforma de streaming de audio, lo cual llega en el momento perfecto, ya que sabemos que Google y Samsung están trabajando actualmente en sus propios dispositivos wearables de realidad extendida (XR).

También hay pruebas que respaldan esto. En un análisis realizado por Android Authority, se detectaron nuevas líneas de código en la última versión beta de la aplicación de Spotify para Android, lo que sugiere claramente que Spotify ha comenzado a trabajar en el desarrollo de la base para su propia aplicación de gafas inteligentes. Según el análisis, parece que Spotify para gafas inteligentes contará con dos de las funciones más utilizadas de la aplicación móvil estándar.

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En primer lugar, esto incluye la pantalla «Ahora en reproducción», que muestra la canción actual y sus detalles, una herramienta crucial para la experiencia de Spotify. Las letras también son parte integral de la forma en que los oyentes de música interactúan con Spotify, y el análisis sugiere que esto también se incorporará a la interfaz de las gafas inteligentes de Spotify, lo cual es, con mucho, lo más emocionante de los dos. Es una forma de llevar tus sesiones de karaoke en solitario al siguiente nivel.

Por lo que parece, Spotify está dando sus primeros pasos en el mundo de las gafas inteligentes. Por el momento, no hay indicios de que se pueda gestionar la biblioteca, crear listas de reproducción o buscar música, podcasts y audiolibros directamente desde las gafas. En cuanto a las funciones táctiles para controlar el volumen, saltar y pausar canciones, esto no es definitivo, así que es mejor tomarlo con cautela, lo que me lleva a la advertencia principal.

Las gafas Ray-Ban Meta son las mejores gafas inteligentes con IA del mercado (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si Spotify sigue adelante con el lanzamiento de sus gafas inteligentes, es probable que sigas necesitando tener tu teléfono inteligente a mano para usar Spotify. En la página para desarrolladores de Android XR de Google, la empresa lo explica con más detalle en la siguiente declaración:

«La experiencia de las gafas de IA se basa en la API del marco de trabajo de actividades de Android existente e incluye conceptos adicionales para dar soporte a los aspectos únicos de las gafas de IA. A diferencia de los cascos de realidad extendida (XR) que ejecutan un APK completo en el dispositivo, las gafas de IA utilizan una actividad dedicada que se ejecuta dentro de la aplicación existente de tu teléfono. Esta actividad se proyecta desde el dispositivo anfitrión a las gafas de IA».

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No sabemos cuánto tiempo pasará antes de que puedas usar Spotify en toda su capacidad en las gafas inteligentes, pero teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el gigante del streaming de audio esté empezando poco a poco. Al enfocarse primero en dos de sus funciones más utilizadas, la empresa tiene la oportunidad de evaluar la reacción de los consumidores tras el lanzamiento y desarrollar el servicio en consecuencia.

Todos sabemos que Spotify se enorgullece de las nuevas funciones de sus productos (acaba de lanzar una nueva herramienta de perfil de gustos y tiene muchas más en camino), así que si tuviera que apostar, diría que Spotify querrá reflejar lo mejor de su experiencia móvil en su aplicación para gafas inteligentes más pronto que tarde, para estar listo de dar la bienvenida a una nueva era de tecnología de dispositivos portátiles.

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