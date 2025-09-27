Ojalá que la tecnología de controladores magnéticos planos de los nuevos altavoces inalámbricos de PlayStation llegue también a bocinas portátiles para música — podría ser un gran cambio

Los altavoces Pulse Elevate de Sony cuentan con controladores magnéticos planos.

Sony adquirió la empresa de audio Audeze específicamente para esta tecnología.

Los controladores planos ofrecen un audio increíblemente dinámico y preciso.

La vida no es justa, lo sé. Pero como alguien que escucha música principalmente en su computadora, envidio a los gamers de hoy en día: ¿por qué ellos tienen pequeños altavoces magnéticos planos antes que los obsesionados por el audio como yo?

Los nuevos Pulse Elevate de Sony son los primeros altavoces planos para equipos de videojuegos y prometen unas especificaciones excelentes para los altavoces modernos: conectividad de baja latencia, micrófonos con cancelación de ruido, conexiones para múltiples dispositivos, batería integrada, etcétera.

Pero, según Sony, también cuentan con algo mucho más interesante: «controladores magnéticos planos inspirados en los estudios de grabación». Eso significa que tienen el mismo tipo de controladores que algunos de los mejores audífonos supraaurales, cuya compra requiere una gran inversión.

No son los primeros altavoces planos del mundo, ni mucho menos (los Magneplanar entraron en producción en 1969 y sus sucesores siguen fabricándose hoy en día), pero, que yo sepa, son los primeros portátiles. Y los altavoces magnéticos planos son muy importantes, porque esta tecnología ofrece un audio increíblemente preciso y realista.

Entonces, ¿cómo ha conseguido Sony adelantarse a las grandes marcas de audio?

Creo que ya hemos visto la tecnología planar de Sony

La respuesta corta es: Audeze. Sony Interactive Entertainment adquirió Audeze en 2023 con el objetivo de "reforzar [sus] esfuerzos para seguir innovando en la experiencia de audio de los juegos de PlayStation". En el momento del anuncio, Sony mencionó específicamente los controladores magnéticos planares de Audeze.

Audeze no solo fabrica audífonos con tecnología planar magnética. También produce altavoces con esta tecnología, y esos dispositivos utilizan tanto controladores planares como cancelación de ruido basada en redes neuronales. Así que, tal vez, la tecnología de los nuevos altavoces Pulse Elevate siempre estuvo ahí a la vista, aunque en un contexto muy diferente al de los videojuegos.

El sitio web de Audeze ofrece un buen panorama de su tecnología de controladores, que incluye imanes Fluxor y diafragmas a nanoescala para ofrecer un rendimiento excepcionalmente rápido; en conjunto, logran lo que Audeze presume como “algunos de los [audífonos] mejor valorados del mundo”.

Esto significa que los Pulse Elevate podrían ser algo especial no solo para los gamers, sino también para los amantes de la música en general. El director ejecutivo de Audeze prometió a los lectores de TechRadar que su tecnología no se limitaría únicamente a los productos de PlayStation, y añadió: "SIE nos anima a ampliar nuestra oferta de productos… Esta adquisición solo potenciará nuestros esfuerzos y nos dará más oportunidades en nuestros mercados objetivo".

Espero que estos altavoces sean tan emocionantes como parecen —y que solo sean los primeros de muchas más opciones. Me encantaría ver una versión compacta planar entre los mejores altavoces Bluetooth, o una opción más potente que se ubique entre los mejores altavoces Wi-Fi, llevando la tecnología de nivel audiófilo a un formato compacto.