He usado HomePods desde su lanzamiento, y esto es lo que me gustaría ver en un HomePod mini 2, y lo que realmente esperamos

Como te hemos compartido, Apple tiene previsto su próximo evento para el 9 de septiembre, donde esperamos ver nuevos productos de la marc: la serie iPhone 17, el Apple Watch 11, los AirPods Pro 3... pero al parecer eso no sería todo, ya que rumores indican que llegaría un nuevo HomePod mini 2 y un nuevo HomePod más grande.

Soy fan de la gama HomePod de Apple desde el principio, gracias a su sorprendente amplitud de sonido, su impresionante nivel de detalle y su tamaño relativamente compacto. El HomePod mini, en particular, fue durante mucho tiempo mi equipo de altavoces de escritorio, en un par estéreo. Creo que un par de estos es la mejor configuración pequeña que se puede conseguir por ese precio.

Pero, a pesar de lo mucho que me gusta el HomePod mini actual, sin duda hay margen de mejora, tanto para él como para el HomePod 2, más grande. Por supuesto, no hay garantía de que lo que quiero ver y lo que realmente obtendremos coincidan, por lo que voy a dividir este artículo en dos partes.

En primer lugar, lo que espero que Apple cambie, mezclando opiniones sobre el HomePod mini y el HomePod 2 más grande; y, en segundo lugar, lo que parece más probable que Apple cambie, basándome en los rumores y la tendencia general.

Debo mencionar aquí que, personalmente, no estoy muy seguro de que vayan a aparecer nuevos HomePods en este evento; para mí, tendría sentido esperar hasta que la nueva Siri con IA esté lista y lanzarlos con ella como gran novedad. Eso podría ser en este evento, pero creo que es más probable que sea más cerca de Navidad.

¿Qué queremos ver?

1. Fiabilidad sólida como una roca en la reproducción de música

He mencionado anteriormente que el HomePod mini fue mi sistema de altavoces de escritorio durante mucho tiempo. Ya no lo es, y eso se debe a que, con el tiempo, cada vez tenían más fallos al reproducir música.

La transmisión a través de AirPlay desde mi teléfono se entrecortaba y se retrasaba, y cuando se transmitía directamente a los altavoces, simplemente se desconectaban durante un rato y, al volver, podían quedarse atascados con canciones en bucle, cuando se suponía que debían reproducir una mezcla continua de una estación de Apple Music.

Me cambié a un Sonos Era 100, que sigo utilizando principalmente con AirPlay, y nunca he tenido ningún problema, en la misma habitación y con la misma red inalámbrica. Descubrí que ocurría lo mismo con el HomePod 2, y ninguno de los dos productos empezó con problemas. Empeoraron con el tiempo con las actualizaciones y, a veces, mejoraban durante un tiempo, pero luego volvían a fallar.

Una de las razones del enorme éxito de los AirPods es que su conectividad es tan sólida como la de los mejores audífonos inalámbricos, y lo ha sido desde el principio. Fiables y seguros: los HomePods deben ser iguales.

2. Entrada de música por Bluetooth y cable

Contar con estas opciones ayudaría con el elemento de confiabilidad mencionado anteriormente, en realidad, como algo a lo que recurrir, pero las he incluido como una entrada separada porque las quiero por sus propias razones.

No todas las casas son 100 % Apple, por lo que disponer de Bluetooth para los usuarios de Android y Windows hace que los HomePods sean mucho más atractivos en general. Recomendamos el HomePod mini como la opción pequeña con mejor sonido en nuestra guía de los mejores altavoces inalámbricos, pero obviamente tenemos que matizarlo mucho, ya que solo es útil para los usuarios de Apple.

Una forma de que los usuarios de Android lo activen y se conecten a él lo convertiría en un altavoz excelente en general, con menos salvedades.

Y con la popularidad actual de los mejores tocadiscos, Apple está perdiendo una oportunidad al no ofrecer la posibilidad de utilizar los HomePod como altavoces para vinilos, lo que significa que siempre quedarán descartados como altavoces principales para cualquiera que esté interesado o quiera volver al mundo de los soportes físicos.

Un par de HomePods, de cualquiera de los dos tipos, podrían ser uno de los pares de estéreo con mejor relación calidad-precio para cualquiera que disponga de un espacio limitado, si fueran más flexibles.

3. Opción de cable más largo

Hablando de flexibilidad... uno de los mejores cambios discretos del HomePod 2 en comparación con el HomePod original fue el uso de un cable de alimentación estándar extraíble, por lo que si necesitabas un cable más largo para colocarlo en un lugar incómodo, podías hacerlo.

El HomePod mini utiliza un cable USB-C para la alimentación, pero es un cable cautivo, lo que significa que está conectado permanentemente al altavoz. Eso significa que solo puedes alargarlo si compras un cable alargador USB-C, que existe, pero sigue siendo bastante molesto para un altavoz tan pequeño y práctico.

Es estupendo que puedas colocarlo en casi cualquier lugar de tu habitación en un sentido puramente físico, pero tiene que estar muy cerca de una fuente de alimentación USB-C. ¡Cambia a una conexión USB-C estándar en la que el cable también se conecte al cuerpo! Sigue incluyéndonos un cable en la caja, sí, pero también haz que podamos conectarnos a Internet y comprar un cable USB-C normal de 3,6 metros a buen precio si queremos colocar el HomePod mini en algún lugar alejado de una toma de corriente.

4. Compatibilidad con Dolby Atmos FlexConnect

Es una posibilidad remota, no espero que suceda, pero me encantaría. FlexConnect es una nueva tecnología inteligente de Dolby que aprovecha el hecho de que Dolby Atmos no requiere una colocación fija de los altavoces (ya que el sonido existe en un entorno virtual 3D, en lugar de en cinco o siete canales específicos que deben colocarse en posiciones concretas) para ofrecerte libertad a la hora de colocar los altavoces, sin renunciar a un buen sonido envolvente.

Es perfecto para hogares compactos o cualquier lugar en el que no quepa un sistema de sonido potente. La idea es que puedas colocar los altavoces donde tengas espacio y el sistema mapee su ubicación mediante tecnología de reconocimiento de audio inteligente y, a continuación, ajuste su salida para crear la mejor versión de sonido envolvente posible utilizando esas posiciones.

En combinación con el Apple TV 4K, podría ser un complemento muy interesante y haría que los HomePods fueran una alternativa más tentadora que las barras de sonido actuales para aquellas personas que no quieren tener otro aparato grande cerca de su televisor. Aquí tienes nuestra explicación completa sobre Dolby Atmos FlexConnect y nuestra experiencia reciente con los primeros altavoces FlexConnect disponibles en el mercado.

Lo que realmente esperamos

1. Más funciones para el centro de control del hogar inteligente

El HomePod siempre pareció ser una pieza clave en los planes de Apple para el hogar inteligente, ya que ofrecía una forma útil de enviar comandos a los dispositivos inteligentes desde cualquier lugar, incluso si estos no estaban conectados a Internet, con el HomePod actuando como punto de control.

No está muy claro cómo Apple mejoraría lo que el HomePod mini ya puede hacer en este sentido, pero se rumorea que será una parte importante de los planes de Apple.

Existen algunas posibilidades técnicas, como ofrecer más protocolos inalámbricos, como Zigbee, pero Apple también podría añadir una pequeña pantalla más útil en la parte superior, que mostrara información útil sobre el hogar inteligente, como la temperatura actual (el modelo actual tiene sensores de temperatura y humedad, pero hay que solicitar los datos o verlos en otro dispositivo).

Incluso podría incluir detección de movimiento u otros sensores útiles, potencialmente.

2. Mejoras de sonido

Como mencioné anteriormente, creo que el HomePod mini suena muy bien incluso hoy en día, para ser un altavoz tan pequeño. Su salida es increíblemente completa en todas las frecuencias y también es muy nítida. Personalmente, ni siquiera necesito que mejore su sonido, pero, obviamente, lo aceptaré.

Estoy seguro de que Apple tendrá un nuevo controlador de altavoz y un procesador de audio para darle un plus de profundidad y detalle. No apostaría por la compatibilidad con Dolby Atmos, como el HomePod grande, pero no es imposible.

3. Un nuevo procesador

Se espera que el HomePod mini incorpore un nuevo chip más potente, basado en los chips más recientes del Apple Watch, lo que podría ampliar sus capacidades para otros sensores, una mejor conectividad o un procesamiento de audio más inteligente.

También podría utilizar la tecnología de módem propia de Apple, vista por primera vez en el iPhone 16e. Una vez más, las ventajas para nosotros aún no están claras.

4. Más colores

