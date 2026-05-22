La aplicación de Sonos para iPhone y iPad desapareció misteriosamente de la App Store, pero ya está de vuelta

La aplicación de Sonos no está disponible actualmente en la App Store de Apple

No hay cambios en Google Play: sigue estando disponible

Sonos ha reconocido el problema y está "trabajando en una solución"

Actualización 2: La aplicación de Sonos ya está de nuevo disponible en la App Store. Se reanuda el servicio normal. El artículo original y la actualización se mantendrán tal y como se publicaron a continuación.

Si estás buscando la aplicación de Sonos para iOS, iPadOS o Mac, tendrás que esperar: no está disponible. La aplicación no está disponible temporalmente en la App Store de Apple para las tres plataformas.

Sonos es consciente del problema: en una actualización de estado, afirma que «Hemos identificado un problema con la disponibilidad de la aplicación de Sonos en las tiendas de aplicaciones de iOS y Mac, y estamos trabajando en una solución».

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Hasta el momento, la aplicación lleva unas horas indisponible y aún no sabemos cuándo volverá a estar disponible.

Actualización 1: Sonos ha proporcionado el siguiente comentario a TechRadar: "La aplicación de Sonos no está disponible temporalmente para nuevas descargas y actualizaciones desde la App Store de Apple mientras completamos una actualización administrativa de rutina con Apple. Las instalaciones existentes en los dispositivos de los clientes no se ven afectadas y la aplicación y el servicio de Sonos funcionan con normalidad. Esperamos que el problema se resuelva pronto. Para conocer el estado más reciente, visita https://status.sonos.com/".

¿Qué problema tiene la aplicación de Sonos?

La página de estado de Sonos muestra un informe sin incidencias para casi todo, salvo la cuenta de Sonos, que actualmente aparece marcada con una X roja para indicar una interrupción grave del servicio.

Sonos indica que, además de que la aplicación no está disponible para su descarga, es posible que no puedas actualizarla si ya la tienes instalada en tu dispositivo.

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Todo apunta a que se trata de algún tipo de problema administrativo, tal como insinuó Sony en su comunicado —algunos usuarios en línea han especulado que podría ser algo tan básico como que las cuentas de desarrollador de Sonos hayan caducado, o que no se haya cumplido algún requisito administrativo similar. Si ese fuera el caso, esperaríamos que reapareciera y que Sonos nunca más volviera a mencionar el tema…

Dicho esto, en algún momento la aplicación de Sonos para Mac desaparecerá de forma permanente de todos modos: no está diseñada para Apple Silicon, y Sonos dice que no tiene planes de adaptarla, sino que, en su lugar, está migrando a todos los usuarios de escritorio a su interfaz web.

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