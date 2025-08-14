HomePod mini 2: todos los últimos rumores, lo que sabemos y 5 cosas que nos gustaría ver

¿Eres de los que cree que es hora de una nueva generación de la HomePod mini de Apple? De ser así, esto te interesa, pues aparentemente, la compañía está lista para revolucionar su línea de altavoces de tamaño reducido este mismo año.

Durante mucho tiempo se ha considerado poco probable que llegara esta continuación del HomePod mini original, dado el tiempo que ha pasado desde que se lanzó esa versión en miniatura del Apple HomePod (aunque ahora ya va por su segunda versión, el HomePod 2). Pero en 2025, eso parece que va a cambiar, en cualquier momento.

El HomePod mini 2, para aquellos que no estén familiarizados con la jerga de los nombres de los productos de Apple, sería el cuarto altavoz inteligente de la compañía (o el quinto, pero hablaremos de eso más adelante). Basado en su predecesor, podría ser una versión más barata y con especificaciones ligeramente inferiores al HomePod 2 de 2023, para ofrecer música de calidad centrada en Apple e integración con Siri a un precio (relativamente) asequible.

Están surgiendo rumores sobre el Apple HomePod mini 2, así que aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, para que estés preparado para lo que está por venir. Después, analizaremos lo que realmente necesitamos ver en el HomePod mini 2 para que pueda competir en un mercado tan competitivo. Dado que el dispositivo podría llegar en plena fase de lanzamiento de Apple Intelligence, hay muchas esperanzas que despertar o disipar sobre el nuevo altavoz.

Rumores sobre el Apple HomePod mini 2

Comencemos con los rumores sobre la llegada del HomePod mini 2: cada vez suena más probable que la bocina inteligente llegue en algún momento del último tercio del año.

De hecho, el avistamiento más reciente proviene de la misma Apple: el 14 de agosto, se detectaron detalles en el propio código de la compañía que indicaban que un nuevo HomePod mini estaba listo para lanzarse y que se esperaba incluyera compatibilidad con Wi-Fi 6E. Aunque esto sugiere una mejora menor en comparación con los aumentos de potencia que llegarán al Apple TV 4K, la pequeña bocina aún podría recibir una variante de los chips de la serie S que se encuentran en el Apple Watch Series 9, 10 y el próximo 11.

Ya habíamos escuchado una vez en 2024, y otra más recientemente, que 2025 sería el año en que se anunciaría el HomePod mini 2. No se dieron detalles sobre el mes, pero los rumores insinuaban que podría llegar antes del iPhone 17, que se espera muy pronto, en septiembre.

Aunque se espera que el mini 2 sea el cuarto HomePod, en realidad podría ser el quinto. Otros rumores señalan que hay más dispositivos relacionados en desarrollo, incluyendo uno con pantalla y otro con forma de pastilla. La historia del HomePod con pantalla se remonta incluso más atrás, a febrero de 2022, cuando Siri aparentemente comenzó a mencionar por error algún tipo de pantalla para HomePod (mucho antes de que llegara el HomePod 2 en enero de 2023).

Por supuesto, esto es Rumorlandia, así que dichos dispositivos podrían lanzarse junto al mini 2, antes, después o no llegar nunca; aun así, vale la pena mencionar que informantes confiables han sugerido la existencia de otros dispositivos para el hogar de Apple.

(Image credit: Future)

Volviendo a la bocina inteligente del tamaño de una manzana de Apple, que es de lo que viniste a leer: ¿cómo podría ser el HomePod mini 2 por dentro?

Un rumor apunta a que tendría un chip de Wi-Fi y Bluetooth nuevo y mejorado, con soporte para Wi-Fi 6E. Esto básicamente haría que el dispositivo interactuara mejor con otros, ya sea tu smartphone, tus gadgets de casa inteligente o tu router de internet. El beneficio principal sería mayor velocidad y fiabilidad en la conexión.

Otro rumor habla de una mejora en el apartado de Siri, lo que sugiere que el asistente inteligente del mini 2 podría recibir mejoras. Como muchos miembros del equipo de TechRadar pueden confirmar, el HomePod mini actual tiene problemas en este aspecto.

En cuanto a potencia: el HomePod mini actual ya usa un chip de la serie S, pero la versión de 2025 de ese procesador probablemente será mucho más rápida. ¿El beneficiario más probable de ese poder extra? Apple Intelligence. Si esto significa el fin de las pausas eternas entre que le pides algo a Siri y Siri realmente responde, será un éxito…

Otra noticia relacionada es que, aunque Siri podría mejorar un poco al escuchar tus peticiones de música o responder preguntas básicas, Apple supuestamente no tiene interés en llevar Apple Intelligence a los HomePod, lo que presumiblemente incluiría al futuro mini 2.

Lo que queremos ver en el Apple HomePod Mini 2

1. Siri mejorado

Probablemente esto sea obvio, ya que era la queja de la mayoría de la gente con el HomePod Mini 1, pero Siri necesita algunas mejoras en el nuevo modelo.

En el dispositivo original, muchos consideraban que Siri tenía dificultades para comprender lo que se le decía o para responder de forma inteligente (o inteligible).

Siri funciona bastante bien en teléfonos y tabletas, aunque no sea el asistente inteligente dominante, y el HomePod Mini 2 realmente necesita ponerse al nivel de otros dispositivos de Apple si quiere hacerse un hueco en las estanterías de mucha gente.

2. Una mejor gama de colores en el lanzamiento

(Image credit: Apple)

Cuando salió al mercado, el Apple HomePod mini estaba disponible en blanco y negro, y un año después la empresa lanzó también versiones en naranja, amarillo y azul. El HomePod 2 solo estaba disponible en blanco y negro, aparentemente los colores favoritos de Apple para sus altavoces.

Bueno, yo quiero más. Quiero que Apple ofrezca el mini 2 en una gama de colores desde el primer día, para que las personas a las que les gusta un poco de vitalidad en la vida no tengan que conformarse con opciones aburridas o esperar a comprar uno interesante más adelante.

El HomePod mini ya parece de ciencia ficción con su rejilla esférica, así que veamos el plateado, veamos el dorado, veamos el verde brillante o el rojo fuego o el púrpura real.

3. Mejoras en el audio

En nuestra reseña del HomePod mini 2, nos impresionó mucho la calidad de audio del altavoz. Sin embargo, ese dispositivo salió al mercado en 2020, y en cinco años se han producido algunas mejoras en el sector del audio.

Nuestras «exigencias» son que el mini 2 aporte algunas mejoras sonoras con respecto a su anticuado predecesor, para reflejar los cambios de estos cinco años. Pedir un subwoofer podría ser demasiado para un dispositivo tan pequeño, pero estaría bien que se realizaran ajustes en los controladores y se mejorara el audio computacional del HomePod original.

Si somos sinceros, sería estupendo que fuera compatible con la reproducción sin pérdidas en alta resolución (es decir, la resolución máxima de Apple Music). Actualmente, el HomePod mini solo es compatible con Apple Music Lossless hasta 24 bits/48 kHz (no con alta resolución sin pérdidas), pero un sonido Dolby Atmos más fiel, con un controlador mejorado que gestionara mejor los graves, también sería una mejora notable.

4. Sin aumento de precio... o con descuento

(Image credit: TechRadar)

El HomePod mini era sorprendentemente asequible para ser un producto de Apple, con un precio que lo situaba como rival de los productos equivalentes de Amazon (casi).

Pero si Apple está trabajando en un HomePod con pantalla táctil, sería inteligente por su parte mantener el mini 2 como opción alternativa para quienes no quieren un altavoz con pantalla táctil, pero sí algo asequible con Siri al mando y Apple Music como plataforma musical.

Esto sería doblemente cierto si Apple redujera el precio o, al menos, incluyera una suscripción a Apple Music o equivalente para convertirlo en un producto con un precio realmente competitivo.

5. Nuevas funciones más allá de Apple Intelligence

Para los escépticos entre nosotros (a quienes quizá no les impresione el cambio de nombre de la IA por parte del gigante de Cupertino para referirse a ella como "Apple Intelligence"), el HomePod mini 2 tendrá que introducir algunas funciones útiles para ganarse al público.

El HomePod 2 introdujo sensores de temperatura y humedad, lo cual fue una adición interesante, y aunque nuestra reseña decía que estas funciones «por sí solas no son un gran aliciente para comprarlo», más herramientas en esta dirección podrían ser una buena adquisición.

Por ejemplo, los sensores de ambiente para adaptar inteligentemente el volumen, la carga inalámbrica inversa o unos ajustes de ecualizador integrados fáciles de usar (que no requieran una aplicación) son herramientas que podrían inclinar la balanza para las personas a las que no les importa la IA.

Por último, se trata de un altavoz pequeño y que podría ser portátil (véase el Sonos Roam 2) si no se hubiera diseñado para estar enchufado a una toma de corriente en todo momento para funcionar. ¿Podría Apple añadir una batería integrada para que pudiera alternar entre el Wi-Fi de tu casa y el Bluetooth y, así, reproducir música fuera de casa? Eso estaría bien...