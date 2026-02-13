Alguien acaba de inventar el servicio musical Dolby Atmos sin pérdidas ideal para los amantes de la música, pero necesita algunos cambios antes de que pueda despegar de verdad
Headphone Dust deja a Spotify en el polvo
- Headphone Dust es una nueva plataforma para comprar audio con tu selección de mezclas.
- Canciones mezcladas en Dolby Atmos, sonido envolvente 5.1, disponibles en MKV y FLAC.
- Aún está lejos de ser una plataforma completa, pero muestra cómo se puede hacer.
Steven Wilson, líder de Porcupine Tree y artista solista nominado a los Grammy, ha creado una nueva plataforma de descarga de música llamada Headphone Dust para mostrar a los grandes servicios musicales cómo se podría hacer, ofreciendo a los usuarios una increíble variedad de formatos de audio.
Wilson es conocido, precisamente, por remezclar discos en Dolby Atmos y mezclas de 5.1 canales. Ha mejorado de esta manera temas de Elton John, Black Sabbath, King Crimson y Guns N' Roses.
Headphone Dust es una plataforma para este tipo de temas, una tienda donde se puede comprar música mezclada con estos estándares de alta fidelidad, no solo en estos formatos, sino también con una calidad de audio sin comprimir (a diferencia de los principales servicios de streaming).
Cada álbum está disponible en estéreo de dos canales, en Dolby Atmos espacial, mezclado en sonido envolvente 5.1 o en una versión especial específica para audífonos, y a veces también con vídeo 4K.
Las pistas no se reproducen en streaming desde el sitio web, sino que se pueden descargar en FLAC, y se utiliza el formato MKV para poder elegir en cuál de los formatos anteriores se desea escucharlas.
Los álbumes cuestan 14,99 o 18,99 libras esterlinas (aproximadamente 20 dólares, 30 dólares australianos o 26 dólares, 36 dólares australianos), por lo que es una opción más económica que los lanzamientos físicos. Sin embargo, por ahora hay un par de inconvenientes.
Ofertas limitadas
En el momento de escribir este artículo, hay seis álbumes disponibles a través de Headphone Dust: cuatro álbumes remezclados de Steven Wilson, un álbum en vivo recién mezclado del artista y un álbum del proyecto en solitario de Wilson, Bass Communion.
Esto no es casualidad, ya que Wilson ha confirmado que Headphone Dust se dedicará, en un principio, a su propio catálogo. Plantea utilizarlo para publicar trabajos que ha mezclado para otros artistas y bandas, pero eso probablemente dependerá de diversos acuerdos y arreglos que se hagan más adelante.
Obviamente, eso supone una limitación para su popularidad, pero lo destacamos porque es un salvavidas para los audiófilos, ya que ofrece una forma de descargar música en alta resolución que suena lo más parecida posible a la masterización original, pero con la opción de mezclas más interesantes si se dispone del equipo necesario para sacarle el máximo partido.
Pero ese es también el otro factor limitante de la idea en este momento: no solo necesitas el equipo adecuado, sino que también debe estar conectado a tu PC, si dependes del formato MKV para elegir qué versión de la pista escuchar.
Obviamente, hay mucha gente que tiene uno de los mejores DAC para audífonos conectado a su PC, así que esa es una forma de sacar al menos la música, pero ¿cuántas personas tienen un laptop conectado a su sistema Dolby Atmos de serie?
Esperamos que Wilson encuentre la manera de llevar a cabo su idea de música sin comprimir con mezclas seleccionables a través de un sistema más fácil de usar y, por supuesto, que consiga que otros músicos se sumen al proyecto, porque es una idea genial. Propiedad de los medios, control del formato, máxima calidad... incluso si esto no despega, al menos nos da algo a lo que apuntar y decir: "¡Miren! ¡Se puede hacer! ¡Eso es lo que queremos!".
- Antonio QuijanoEditor