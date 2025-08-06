Sony ha registrado la marca "1000X THE COLLEXION".

La marca se registró a finales de junio, tanto en Japón como en Canadá.

En la lista también se incluyen "reproductores de audio portátiles, radios, altavoces y amplificadores".

¡No Sony! No voy a comprar unos audífonos llamados "Collexion 1000X, tal como la nueva marca registrada de la compañía.

¿Por qué? Primero, porque después de años tratando de entender la selección aparentemente aleatoria de letras y números que componen la línea insignia 1000X de Sony (los modelos over-ear empiezan con “WH-” y terminan en M4, M5 o M6; los audífonos tipo botón empiezan con “WF-” y terminan igual, aunque esos apenas van en M5), por fin lo habíamos descifrado. Y no queremos que ahora vengas a simplificar los nombres de los mejores audífonos de Sony, gracias.

¿Cuál era mi segunda razón? Que me resulta imposible decir “Collexion” sin adoptar un acento francés forzado, como algo sacado de la muy conocida (y muy de su época) comedia británica de los 80, ‘Allo ‘Allo! —y si necesitas una tercera, la palabra inventada “Collexion” también me recuerda a los centros juveniles de orientación llamados Connexions en el Reino Unido (aunque admito que estos cerraron en 2012).

Pero Sony lo hizo. Desde finales de junio, tanto en Canadá como en Japón, el nombre registrado "1000X The Collexion" ya es oficial para Sony. Y a pesar de que todo indica que esta fue una de esas ideas de lluvia de ideas que alguien debió dejar reposar antes de tomar una decisión, ahora todos nos enteramos, gracias al sitio The Walkman Blog.

Y no debería centrarme solo en Sony. No, hay un montón de nombres de audífonos y earbuds allá afuera que me hacen sentir como si estuviera escribiendo una contraseña de WiFi cada vez que los menciono —empezando por los Technics EAH-AZ100, Denon AH-C840NCW, Panasonic RP-TCM225 y Audio-Technica ATH-SQ1TW (todos earbuds). Y sí, tu migraña está por llegar.

Ahora imagina discutir qué productos deberían entrar en nuestras guías de compra de earbuds… bienvenido a mi vida.

(Image credit: Future)

1000X the Collexion: no son solo audífonos y cascos

¿Será que Sony simplemente quiere evitar la confusión entre WH-1000XM4, WH-1000XM5 y WH-1000XM6? Es un punto válido —aunque no dejes de revisar también nuestra guía comparativa de los tres modelos—, sobre todo considerando que el nuevo XM6 todavía no logra destronar al XM4, que ya ha sido reemplazado dos veces y sigue siendo nuestra recomendación principal para la mayoría de las personas.

¿O tal vez los Sony WF-1000XM5 han sido pedidos por error demasiadas veces por compradores que en realidad buscaban audífonos over-ear y terminaron recibiendo in-ear? Posiblemente… pero aquí hay algo más.

La descripción publicada de “1000X The Collexion” de Sony incluye una lista de productos que podrían formar parte de esta línea. El registro dice:

“Audífonos; auriculares; reproductores de audio portátiles; radios; bocinas; amplificadores; televisores; equipos y aparatos de telecomunicaciones”.

Los más observadores notarán que se incluye reproductores de audio portátiles —y aquí hay una idea que sí me entusiasma. El Walkman original de Sony salió el mismo año que yo nací (no te voy a decir el año exacto), y tiene un lugar especial en mi corazón. Un Walkman 1000X podría funcionar para mí, sin duda.

Haciendo memoria, recuerda el lanzamiento en abril de 2024 de la gama ULT de Sony (presentada como la opción enfocada en bajos), que incluía los audífonos ULT Wear, varias bocinas Bluetooth ULT Field y una monstruosa ULT Tower. Todos esos nombres fueron registrados como marcas antes del lanzamiento oficial, así que es muy probable que Sony esté preparando toda una línea de productos de audio.

Por supuesto, Sony podría estar planeando (solo podría) una edición especial en caja de audífonos y/o earbuds 1000X The Collexion, con la intención de darle un adiós definitivo al WH-1000XM4, que ya tiene cinco años —sobre todo considerando que los excelentes WF-1000XM4 ya fueron descontinuados. Probablemente no sea eso… pero tampoco es imposible.

Como siempre, cuando sepamos más, tú también lo sabrás.