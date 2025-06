8 tips de Sony para cuidar tus oídos al usar audífonos

Sin duda, hoy día los audífonos se han convertido en una parte esencial de nuestra vida, ya sea para estudiar, trabajar, hacer ejercicio o simplemente disfrutar música.

Por ello, es vital reflexionar sobre el impacto que este hábito puede tener en nuestros oídos. Usar de forma prolongada, con volumen muy alto o sin el mantenimiento adecuado puede causar alteraciones. Por eso, aquí te compartimos consejos prácticos para que disfrutes de tus audífonos sin comprometer tu bienestar auditivo.

Sigue la regla 60/60

Un consejo fundamental es aplicar la regla 60/60: escuchar a un máximo del 60% del volumen y solo por 60 minutos continuos antes de hacer una pausa. Si utilizas audífonos a un volumen de 85 decibeles (dB), lo recomendable es no exceder las 8 horas de uso diario. Si el volumen sube a 100 dB, el límite seguro de escucha recomendable disminuye a solo 15 minutos. Aplicaciones móviles, como Sound Connect de Sony, te permiten monitorear en tiempo real los niveles de dB que escuchas desde tu smartphone.

Puedes elegir audífonos que cubran toda la oreja con cancelación activa de ruido

Este tipo de audífonos cubren completamente tus oídos y reducen el ruido externo sin necesidad de subir tanto el volumen. Esto no solo protege tu audición, también previene la fatiga auditiva en ambientes ruidosos como escuelas, oficinas, aviones y otros medios de transporte. El nuevo modelo WH-1000XM6 goza de la mejor cancelación de ruido impulsada por un chip de última generación y algoritmos inteligentes.

Mantente alerta de cualquier cambio en tu audición

Si notas cambios relevantes en tu audición, haz una pausa y revisa tus hábitos con el uso de audífonos. Estas señales tempranas son un llamado para tomar medidas.

Limpia tus audífonos regularmente

Una higiene deficiente en tus audífonos no es lo mejor para tus oídos. Usa un paño suave con alcohol isopropílico (evitando el contacto con los circuitos) y no los uses si tienes los oídos húmedos. Los kits de limpieza especializados facilitan este proceso.

Haz pausas y alterna dispositivos

Para quienes usan audífonos durante varias horas por motivos de trabajo o estudio, es vital tomar descansos cada 60 minutos. Alternar entre audífonos y bocinas también ayuda a contrarrestar la fatiga auditiva. La nueva serie ULT Power Sound de Sony, trae una propuesta musical extraordinaria con bajos más potentes y mayor claridad vocal. Otra gran opción son las bocinas portátiles LinkBuds Speakers con funciones inteligentes para que disfrutes de tus contenidos favoritos como tú quieras.

Ajustes inteligentes para mayor protección auditiva

Activa los limitadores de volumen en tu smartphone. También puedes ecualizar el sonido para evitar picos en frecuencias muy altas o bajas, para proteger aún más tu oído interno.

Elige el modelo adecuado según tu actividad

Para hacer ejercicio, busca audífonos resistentes al agua (IPX4), con ajuste firme. Modelos como los LinkBuds Open y LinkBuds Fit ofrecen estabilidad, buena calidad de sonido y resistencia al sudor.

Cuida de tus audífonos

Procura guardarlos siempre en su estuche cuanto los termines de usar para protegerlos del polvo y la humedad. Evita enrollar los cables con fuerza y limpia frecuentemente las almohadillas. Unos audífonos en buen estado también cuidan tu salud auditiva.

Escuchar bien hoy es invertir en tu salud auditiva de mañana. Siguiendo estos simples consejos, podrás disfrutar de tu música y tus contenidos favoritos en las mejores condiciones y por más tiempo. Porque ser responsable con nuestros oídos nos permite disfrutar mucho más.