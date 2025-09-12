Según un informe, Apple ha lanzado en secreto la mejor alternativa Bluetooth sin pérdidas en el iPhone 17 y los AirPods Pro 3

Apple afirma que el iPhone 17 y los AirPods Pro 3 incorporan tecnología inalámbrica de altísima calidad.

Menor latencia que Bluetooth LE y mayor calidad que LDAC.

Diseñados para aplicaciones multidispositivo y multisensoriales.

Una de las cosas más frustrantes de ser propietario de unos audífonos Apple es que, a menos que los escuches a través de los AirPods Max de segunda generación con cable, no puedes disfrutar de la calidad total de Apple Lossless en los AirPods de Apple de ninguna generación. Pero parece que eso está a punto de cambiar, y la tecnología ya está integrada en el iPhone 17 y los AirPods Pro 3.

Al parecer, Apple ha introducido la compatibilidad con SPR AVS en los últimos iPhone y AirPods Pro, y aunque algunos detalles aún se mantienen en secreto, este podría ser el futuro del audio de alta calidad de los AirPods.

Por qué el acrónimo de audio de Apple podría ofrecer un sonido de gran calidad

SPR AVS es el nada pegajoso acrónimo de Spatial Relay Audio-Visual Sync, y según informa Patently Apple está diseñado para reemplazar o trabajar junto con Bluetooth y AirPlay mediante el chip inalámbrico N1 de Apple y su procesador A19.

Su función es ofrecer comunicación de muy baja latencia y gran ancho de banda entre dispositivos Apple. La latencia es incluso menor que la de Bluetooth LE Audio y Snapdragon Sound, lo suficientemente baja como para tareas en tiempo real como gaming y traducción en vivo, y con una calidad tan alta que permite transmitir audio en “lossless real” a los AirPods Pro 3 y a futuros audífonos y earbuds de Apple.

No está del todo claro a qué se refiere Patently Apple con “lossless real”, pero se asume que significa que los archivos ALAC (Apple Lossless Audio Codec) de Apple Music, así como cualquier transmisión de audio de alta calidad o audio de videojuegos, pueden enviarse sin volver a codificarse ni comprimirse. Básicamente, el audio original directo a tus oídos.

Un punto clave para Apple es que también se sincroniza entre múltiples dispositivos: por ejemplo, se podría tener el iPhone, Vision Pro y AirPods Pro 3 funcionando en conjunto para una reproducción perfecta. Y como es peer-to-peer (conexión directa entre dispositivos, sin necesidad de pasar por un router Wi-Fi), resulta sencillo y ayuda a proteger la privacidad del usuario.

Entonces, ¿por qué no se puede usar en Apple Music? La principal razón parece ser que Apple se está enfocando en la computación espacial –Vision Pro y sus sucesores– y en lo que Patently Apple describe como “experiencias multisensoriales que requieren una conexión estrecha entre dispositivos”.

Esto tiene sentido considerando que los AirPods Pro 2 también son capaces de audio lossless… pero solo al usarlos con Vision Pro. Apple claramente ve necesario el uso en ese entorno y no en otros –y quién sabe, quizá la nueva tecnología también sea muy demandante en batería.

Eso significa que la transmisión lossless podría llegar eventualmente desde Vision Pro a otros dispositivos, en lugar de ser una prioridad inmediata para los AirPods. Habrá que esperar con esperanza.