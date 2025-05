Nothing sugiere que habrá nuevo equipo de audio hecho con KEF en 2025, y estoy emocionado por esto

(Crédito de imagen: Nothing / Future)

¡Es oficial! Nothing anunció su asociación con la institución británica de alta fidelidad KEF en nuevos productos de audio de la compañía, esto de acuerdo con Andrew Freshwater, jefe

Nothing acaba de anunciar que se ha asociado con la institución británica de alta fidelidad KEF en nuevos productos de audio que son "el siguiente paso en la expansión del viaje de audio de Nothing", según Andrew Freshwater, Jefe de Marketing de Productos Inteligentes de Nothing. Los nuevos productos llegarán "a finales de este año".

Este tipo de colaboración entre fabricantes de electrónica y empresas de alta fidelidad tiene una larga historia, plagada de decepciones y éxitos.

Nunca estuve seguro de que LG y Meridian Audio sacaran mucho provecho de su colaboración, y la colaboración de Belkin con Devialet (que en realidad no es una empresa de alta fidelidad) nunca produjo nada que me gustara. Pero el trabajo de TCL con Onkyo en altavoces para TV fue un éxito (y la empresa se ha asociado ahora con Bang & Olufsen), mientras que la unión entre televisores Philips y Bowers & Wilkins produjo algunos resultados sorprendentes.

(La larga historia de Panasonic de ofrecer sonido sintonizado por Technics en sus productos no cuenta; es hacer trampa si se es propietario de la empresa de alta fidelidad en cuestión).

Soy optimista acerca de esta colaboracion, sin embargo, porque Nada ha demostrado ser mucho mas serio acerca de la buena calidad de audio en el ultimo ano o asi, y KEF tiene una historia de hacer auriculares que suenan muy bien, pero no podia competir en funciones inteligentes.

Nos sorprendió lo bien que sonaban los Nothing Ear (a) en relación con su precio, y seguimos considerándolos uno de los mejores auriculares del momento, con una puntuación de cinco estrellas.

Y los Nothing Ear, un poco más caros, están repletos de funciones inteligentes que funcionan bien y tienen una gran relación calidad-precio. Si Nothing está pensando en ir más allá con los nuevos auriculares - o tal vez competir con los mejores auriculares de botón - KEF es un buen socio para ayudar a asegurar que el sonido está a la altura, mientras que Nothing proporciona las características.

No es que KEF tenga un historial terrible en caracteristicas inteligentes - los altavoces inalambricos KEF LSX II LT obtuvieron unas geniales cinco estrellas en nuestra revision.

Pongámonos fantásticos

Tampoco me sorprendería en absoluto que Nothing se metiera en el mundo de los mejores altavoces Bluetooth, lo que podría ser todo un éxito si mantienen la estética transparente tan chula de la empresa -y la experiencia de KEF con los altavoces sería obviamente una gran ventaja-.

Aunque tal vez sea poco probable para un lanzamiento a finales de año, ya que las empresas suelen intentar que los altavoces Bluetooth estén listos para la primavera/verano en el hemisferio norte.

Sin embargo, mi producto soñado de esta colaboración sería un diseño de altavoz inalámbrico asequible que incluya el controlador Uni-Q de KEF. Este diseño de altavoz pone un altavoz de agudos justo en el centro del conductor dinámico woofer más grande, con la idea de que esto ayuda a alinear perfectamente su sonido para un resultado unificado con gran rango dinámico. Tambien le da al altavoz de KEF su impresionante y simple apariencia.

Sospecho fuertemente que o bien KEF le gustaria mantener Uni-Q a si mismo, o que seria demasiado caro de implementar - o ambos.

Yo apuesto por que KEF se encargue de la sintonización del sonido y el asesoramiento sobre el diseño de los propios diseños de Nothing, pero eso podría bastar para causar un gran impacto. Para nosotros, los Nothing Ear (a) ya han echado a Sony de su puesto de rey de los auriculares a buen precio.

¿Serán los próximos auriculares de gama alta de Sony o los altavoces portátiles de JBL? O ambas cosas. El comunicado de Nothing dice que hay "varios productos acústicamente co-desarrollados que ya están en marcha".