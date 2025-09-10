Apple ni siquiera mencionó en su transmisión en vivo la mejora de los AirPods Pro 3 que más me entusiasma: un estuche que es aún más difícil de perder

Llegaron oficialmente los nuevos AirPods Pro 3 entre muchos otros productos más y como era de esperarse, hubo detalles que no se mencionaron en la transmisión en vivo.

Una de ellas es que mi función favorita secreta de los actuales AirPods Pro 2 ha sido mejorada en los AirPods Pro 3: el seguimiento de ubicación de precisión que permite a tu iPhone indicarte literalmente dónde están tus AirPods mediante una flecha en la pantalla, con la distancia indicada, si no sabes dónde están.

Hace solo unos días, escribí sobre las características de los AirPods Pro 3 que me convencerían para cambiar mis confiables audífonos Pro 2, y una de ellas era precisamente esta función.

Muestra el camino, Apple

Apple no mencionó nada al respecto en el escenario virtual, pero las especificaciones técnicas de los AirPods Pro 3 en su sitio web confirman que el nuevo modelo cuenta con el chip U2 de Apple para conectividad de banda ultraancha y promete un aumento de 1.5 veces en la distancia máxima entre los audífonos perdidos y el teléfono en la que esta tecnología puede funcionar.

Eso es estupendo, porque mi única queja sobre el seguimiento de ubicación UWB de los AirPods Pro 2 es que su distancia es insuficiente. Si estoy en la parte delantera de mi casa, no puede encontrar los AirPods con este sistema hasta que voy a la parte trasera, y no tengo una casa muy grande.

Esto no lleva mucho tiempo, pero espero que esto signifique que obtendré una señal fuerte y clara al instante cada vez, por lo que será aún más fácil encontrarlos en cualquier bolsillo de la chamarra en el que los haya dejado.

Sin embargo, hay un inconveniente: el chip U2 lleva en los iPhone desde el iPhone 15, pero Apple afirma que «la búsqueda de precisión mejorada requiere un iPhone 17», lo cual es decepcionante.

Espero que Apple esté siendo conservadora en este aspecto y que todo el mundo obtenga una actualización, aunque los usuarios del iPhone 17 obtengan la mayor y mejor actualización.

Lo probaré científicamente (bueno, en mi casa, escondiendo ambos audífonos en el mismo lugar) en cuanto tenga en mis manos un par de los nuevos audífonos. Eso debería ser el 19 de septiembre: los AirPods Pro 3 ya se pueden reservar hoy en Apple por 249 dólares/219 libras/429 dólares australianos.