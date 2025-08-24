Hatsune Miku da vida a la edición limitada de los LinkBuds Fit de Sony

¡Atención fans de Hatsune Miku! Les tenemos increíbles noticias, pues Sony acaba de anunciar una edición especial en colaboración de los LinkBuds Fit.

Cabe destacar que los LinkBuds Fit en colaboración con "Hatsune Miku" incluye un personaje digital exclusivo de Sony Store, llamado "HoloModel", y una base de acrílico. Este modelo está limitado a 500 unidades las cuales se venderá en Asia y Oceanía (Taiwán, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas y Australia) y Norteamérica, Latinoamérica (Estados Unidos, México, Chile y Argentina), a partir de agosto de 2025.

Conecta con todos tus mundos

Los LinkBuds Fit son audífonos inalámbricos con los que puedes escuchar música y otro tipo de contenido sin desconectarte de tu vida cotidiana. Vienen equipados con una función de cancelación de ruido de alto rendimiento que pone de manifiesto el concepto de capturar el sonido ambiental. Puedes escuchar el sonido ambiente de una forma natural mientras usas los audífonos y, a la vez, sumergirte en el contenido para disfrutar de él en alta calidad.

Además, los audífonos cuentan con una función que capturar de manera automática el sonido ambiente, y ajusta la cantidad de sonido de acuerdo con el nivel de ruido circundante al utilizar la función. LinkBuds Fit: Linkbuds Fit WF-LS910N Hatsune Miku Edición Limitada

(Image credit: Sony)

Modelo en colaboración con "Hatsune Miku"

El set incluye los audífonos LinkBuds Fit (disponibles en color negro, blanco, verde o rosa), un personaje digital original exclusivo de Sony Store de Hatsune Miku, "HoloModel", y una base de acrílico con una ilustración recientemente diseñada.

Con esta edición ilimitada, podrás disfrutar de una animación digital de “HoloModel”, que canta y baila la canción original "BELIEVE DAY", así como de la de fotografías de realidad aumentada superpuestas sobre el fondo.

Al descargar la app y los datos a tu smartphone, podrás ver la animación en cualquier lugar, incluso en la vida real. Los detalles se enviarán a los compradores por correo electrónico a partir de mediados de agosto.

Adicional, el ilustrador Ogipote regalará una base de acrílico con una nueva ilustración. La base está diseñada para contener el estuche de los audífonos LinkBuds Fit.