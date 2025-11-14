Spotify ha vuelto a modificar la configuración de reproducción aleatoria para que se escuchen menos repeticiones en las listas de reproducción

Prepárate para más cambios en la función de reproducción aleatoria

Spotify añade un modo de reproducción aleatoria con menos repeticiones

Los usuarios Premium pueden seguir cambiando al modo estándar

La reproducción aleatoria inteligente pasó a ser opcional a principios de este año

Es justo decir que la función de reproducción aleatoria de Spotify ha sido un poco desastrosa hasta ahora: hemos tenido algoritmos que repetían demasiado las canciones, hemos tenido una función de reproducción aleatoria inteligente que introducía canciones que en realidad no estaban en la lista de reproducción, y ahora Spotify vuelve a cambiar la reproducción aleatoria.

El nuevo modo de reproducción aleatoria predeterminado, que antes se llamaba "Estándar", pasa a denominarse "Menos repeticiones". No hace falta ser un genio para darse cuenta de que, con este modo activado, se escucharán menos canciones repetidas.

Si eres suscriptor Premium, puedes volver al modo de reproducción aleatoria "Estándar" si lo prefieres. En la sección Reproducción de la pantalla de configuración de la aplicación Spotify, hay una nueva opción para elegir Menos repeticiones o Estándar.

"Una mayor aleatoriedad en tu lista de reproducción puede significar escuchar las mismas canciones con más frecuencia", afirma Spotify. "Por eso recomendamos mantener el modo predeterminado Menos repeticiones, que está diseñado para que tu experiencia auditiva sea más variada y atractiva".

¿Innecesariamente complicado?

La primera pista sobre esta nueva funcionalidad la tuvimos en septiembre, cuando un código oculto en la aplicación de Spotify apuntaba a un nuevo modo aleatorio que ofrecería menos repeticiones, que es exactamente lo que tenemos ahora.

Esto se produjo después de que Spotify ofreciera a los usuarios Premium la opción de desactivar Smart Shuffle a principios de año. Smart Shuffle se introdujo en 2023, pero a muchos usuarios no les gustaba la forma en que insertaba canciones que no estaban en la lista de reproducción actual.

Debo admitir que nunca he profundizado demasiado en los distintos algoritmos de reproducción aleatoria de Spotify, porque, aunque soy suscriptor Premium, suelo escuchar álbumes completos de principio a fin, en el orden que el artista ha previsto.

Sin embargo, parece que Spotify sigue complicando innecesariamente la reproducción aleatoria: ¿no debería simplemente reproducir todas las canciones de una lista de reproducción en orden aleatorio? De esa manera, cada pista tendría el mismo tiempo de reproducción.

