Deezer lanzó un sitio web gratuito para analizar tus listas de reproducción en busca de contenido de baja calidad generado por IA — y sí, funciona en Spotify, Apple Music y Tidal

Deezer lanza un detector de música generada por IA

Analiza tus listas de reproducción para ver qué porcentaje de tu música es basura generada por IA

Es gratis y funciona en cualquier plataforma de streaming, no solo en Deezer

El evento anual "Spotify Unwrapped" ha demostrado ser una auténtica lección magistral de marketing gratuito, con amantes de la música de todo el mundo publicando en las redes sociales sobre, bueno, lo mucho que usan Spotify.

Ahora, en una jugada icónica al estilo "espera un momento", Deezer acaba de lanzar algo que te dará una estadística de la que realmente querrás presumir.

El servicio de streaming ha presentado un detector de música en línea, al que llama... el detector de música con IA (sin nombres llamativos aquí). Es un sitio web que se puede conectar a tu servicio de streaming preferido para escanear rápidamente todas tus listas de reproducción y decirte qué porcentaje de tus canciones son generadas por IA. Tarda literalmente un minuto más o menos en hacerlo, aunque en las pruebas de TechRadar, las bibliotecas de Apple Music fueron las que más tardaron.

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Naturalmente, el objetivo es demostrar que no escuchas basura generada por IA o, si recibes un diagnóstico impactante, averiguar dónde están esas «canciones» para que puedas tratar esa condición ofensiva. Deezer no oculta que le encantaría que transfirieras todas esas listas de reproducción después del escaneo y, así, te registraras en su servicio; y a quienes evitan la IA les puede parecer ideal, ya que Deezer etiqueta la música generada por IA (para que sepas cuál es ese 1% ofensivo, por ejemplo).

Para averiguar si este detector de música generada por IA sirve para algo, y con suerte presumir de mi historial limpio y libre de IA, inicié la herramienta y la vinculé a mi cuenta de Spotify.

Sobreviviendo con ayuda de la IA

(Image credit: Deezer)

Ya estaba bastante seguro de que no escucho música generada por IA —sería bastante difícil, ya que el 90 % de mis gustos musicales provienen de la década de los 2000—, pero como soy un abierto detractor de la IA, valía la pena comprobarlo.

Fue muy rápido vincular el verificador gratuito de música generada por IA de Deezer a mi cuenta de Spotify, y tardó menos de un minuto en revisar mis bibliotecas. Los colegas que lo han comprobado a través de otros servicios de streaming, en particular Apple Music, informan de tiempos de espera más largos (e incluso un fallo antes de que funcionara), pero para Spotify y Tidal fue sencillo.

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La herramienta de Deezer me dio rápidamente el resultado que esperaba: 0 % de IA. Genial. Incluso me dejó guardar una pequeña insignia para publicar en redes sociales.

Algunas personas del equipo de TR recibieron un resultado del 1 % de IA, para su disgusto, y eso sí que generó algunas preguntas. Primero: ¿qué canción? No se les dijo, así que eliminar esa gota de basura fue mucho más difícil de lo que hubiera sido si simplemente se hubiera revelado. Quizás la única forma de averiguarlo sea transferir tu lista de reproducción a Deezer, algo en lo que la herramienta está más que dispuesta a ayudarte…

En segundo lugar, ¿dónde se encontró esta pista generada por IA? No está 100 % claro, pero lo más probable es que la herramienta de Deezer revise únicamente tus listas de reproducción «estáticas» personalizadas, en lugar de las generadas algorítmicamente sobre las que no tienes control (o incluso las de otras personas que hayas guardado).

Aunque a algunos usuarios les seguirá dejando tantas preguntas como respuestas (¿ese 1% se esconde en algún lugar de tu lista de reproducción de hyperpop?), es genial ver que Deezer sigue avanzando en su lucha contra la música generada por IA.

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