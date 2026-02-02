Deezer acaba de darle a Spotify una gran oportunidad para combatir la ola de música generada por IA. A continuación explicamos por qué la plataforma está poniendo su herramienta de detección de IA a disposición de sus rivales

Deezer está comercializando su herramienta de detección de IA para competidores como Spotify.

Además, Deezer ha anunciado que va a tomar medidas drásticas para desmonetizar el 85 % de las reproducciones de música generadas por IA, con el fin de que los artistas reales reciban una parte justa de los derechos de autor.

Aunque es una herramienta estupenda para señalar el contenido indeseado generado por IA, se ha topado con un obstáculo que Spotify ya ha abordado anteriormente.

Deezer es uno de los pocos servicios de streaming musical que lucha activamente contra la música generada por IA etiquetando claramente las canciones en la aplicación para que los usuarios puedan identificarlas, y ahora está poniendo su herramienta de detección de IA a disposición de otras plataformas rivales.

El año pasado, Deezer lanzó su herramienta insignia que detecta y señala las pistas generadas por IA después de informar que más del 30 % de la música nueva en la plataforma era generada por IA. Ahora, Deezer ofrece esta funcionalidad a otras plataformas del sector, incluida Spotify, tras observar «un gran interés tanto en nuestro enfoque como en nuestra herramienta», según ha declarado el director ejecutivo de Deezer, Alexis Lanternier.

Con el auge de «cantantes» generados por IA como Sienna Rose, Deezer ha declarado en su comunicado que quiere «fomentar la transparencia en todo el sector». Aunque aún no ha compartido detalles sobre cómo pondrá su tecnología a disposición de otros servicios, ni cuál será su costo, Deezer está segura de que puede hacerlo.

El director de investigación de Deezer, Manuel Moussallam, afirma que, según las pruebas realizadas por la propia empresa, la herramienta «tiene una precisión del 99,8 %» y puede detectar música generada íntegramente por IA utilizando modelos como Suno y Udio.

Además, Deezer está redoblando sus esfuerzos para desmonetizar la música generada por IA, de modo que los artistas legítimos puedan recibir regalías de forma justa. Uno de los principales motivos para subir música generada por IA es generar fuentes de ingresos y, según la plataforma musical, «hasta el 85 % de todas las reproducciones de música generada por IA» se están "detectando como fraude".

Deezer no es el único servicio que está tomando medidas contra la música generada por IA. Bandcamp prohibió recientemente la IA en su servicio, lo que ha llevado a los usuarios de Spotify a quejarse de que el gigante del streaming no está abordando el aumento de la «basura generada por IA». Sin embargo, Deezer podría encontrarse con un problema con el que Spotify lleva luchando desde hace tiempo.

Trazar la línea puede ser difícil

Aunque Spotify cuenta con sus propias medidas para evitar que la música generada por IA inunde la interfaz de usuario, hay una razón por la que no etiqueta claramente la música generada por IA como lo hace Deezer. Esto se debe a decisiones creativas por parte del artista, algo que la herramienta de detección de IA de Deezer no tiene en cuenta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque los artistas suelen ver con malos ojos el uso de la IA en la creación musical, eso no significa necesariamente que no haya músicos que la utilicen como herramienta creativa para mejorar solo ciertos aspectos de una canción.

La artista canadiense Grimes, conocida por su música art pop, electrónica y experimental, es solo un ejemplo de una música que ha aceptado abiertamente el uso de la IA como forma de ser creativa. Su canción Artificial Angels, de 2025, es un ejemplo porque, aunque no está generada íntegramente por IA, tiene elementos de voces generadas por IA que enmarcan la canción, pero no está marcada como «contenido generado por IA» en Deezer.

Así que, aunque la herramienta de detección de Deezer es revolucionaria para eliminar la música no deseada generada íntegramente por IA, puede que no funcione en el caso de artistas como Grimes, incluso si los oyentes quieren evitar canciones que tengan aunque sea una pizca de elementos generados por IA.

Queda por ver si plataformas como Spotify y Apple Music aceptarán la oferta de Deezer, pero se trata de un avance potencialmente significativo para la industria del streaming musical.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.