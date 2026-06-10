Apple Music recibirá una pequeña actualización con iOS 27, pero aún le faltan las funciones que muchos suscriptores realmente quieren

Las actualizaciones de Apple Music para iOS 27 incluyen nuevas páginas de artistas y mejoras en el rendimiento

La plataforma aún no ha implementado funciones muy solicitadas, como herramientas de continuidad y funciones sociales

Cuanto más tiempo pase Apple Music sin ellas, más posibilidades tendrá Spotify de arrebatarle usuarios

Tim Cook hizo lo que podría ser su última aparición como director ejecutivo de Apple en el evento WWDC 2026 de la empresa, y los usuarios de iPhone tienen mucho que esperar con iOS 27, incluidas mejoras en Apple Music.

Además del anuncio de la actualización de Siri de próxima generación de Apple, Siri AI, la empresa está lanzando una serie de mejoras para su plataforma de streaming musical. No ha pasado mucho tiempo desde la última actualización de la interfaz de usuario de Apple Music, pero su aspecto Liquid Glass dividió a los suscriptores.

Uno de los cambios más notables en la interfaz de usuario es el nuevo aspecto de las páginas de artistas, que ahora colocan los botones de «Reproducir» e información en el centro de la página, debajo de los nuevos nombres. El carrusel «Essentials», que destaca los álbumes populares de un artista, también ha cambiado y ahora tiene un formato de lista que no se ve tan llamativo, lo cual, en mi opinión, es un pequeño retroceso en el diseño.

Latest Videos From Watch full video here:

No solo se ha renovado un poco la interfaz de usuario de Apple Music; la plataforma también incorporará algunas mejoras de rendimiento en iOS 27, empezando por la herramienta Automix, que utiliza inteligencia artificial para sincronizar el ritmo de las canciones y crear transiciones fluidas, al estilo de un DJ.

Según Apple, la empresa ha mejorado sus algoritmos para permitir mejores transiciones. Es una forma bastante vaga de expresarlo, pero supongo que esto significa que funcionará de manera más eficiente al crear transiciones entre canciones de diferentes géneros —un punto débil que experimenté mientras lo probaba—. Además, Apple afirma que ha mejorado los tiempos de inicio para una reproducción más rápida, y la página "Ahora en reproducción" se cargará ahora mucho más rápido.

Apple Music es reacio a las herramientas de continuidad y las funciones sociales

Playlist Playground aún no ha hecho su debut público (Image credit: MacRumors)

Siempre recibiré con gusto nuevos enfoques de diseño y mejoras de rendimiento; últimamente me he encontrado con tiempos de reproducción retrasados con demasiada frecuencia. Pero, una vez más, Apple ha optado por pasar por alto las funciones realmente importantes que los usuarios están pidiendo.

Muchos suscriptores de Apple Music suelen criticar plataformas rivales como Spotify, pero si hay algo en lo que probablemente coincidan es que Spotify Connect supera ampliamente a Apple Music en términos de continuidad entre dispositivos. Hasta el día de hoy, los usuarios de Apple Music siguen esperando una función similar, y se trata de una de las herramientas —si no la más importante— que realmente pondría al servicio a la altura de sus competidores. El hecho de que Apple ni siquiera haya hablado públicamente de una característica de este tipo solo aumenta la frustración.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La plataforma también recibe críticas por la falta de consistencia de sus funciones entre dispositivos, lo que genera una experiencia de uso lejos de ser fluida. Por ejemplo, la nueva información sobre conciertos en vivo de Apple Music, así como las pestañas de listas de reproducción y álbumes, siguen sin estar disponibles en la versión para Mac.

Algo que esperaba con paciencia durante la WWDC era el anuncio oficial de Playlist Playground, una herramienta de creación de listas de reproducción impulsada por inteligencia artificial y similar a las Prompted Playlists de Spotify. Para mi decepción, no se mencionó nada al respecto, a pesar de que se esperaba la confirmación de un lanzamiento más amplio después de que Playlist Playground debutara en fase beta en febrero.

Al igual que las herramientas de continuidad, esta función representaría una oportunidad perfecta para que Apple no solo iguale una característica popular de Spotify, sino que también ofrezca a sus usuarios una razón adicional para permanecer en la plataforma. Apple Music ya tiene ventaja en aspectos como la calidad del audio en streaming y el trabajo editorial, pero ahora necesita prestar mucha más atención a la forma en que puede desarrollar funciones sociales que complementen su ecosistema.

Han pasado cuatro meses desde que Playlist Playground apareció por primera vez, y Apple aún no ha dicho cuándo estará disponible para el público en general. Es posible que la compañía lo presente durante el evento de lanzamiento del próximo iPhone, que probablemente se celebrará en septiembre, aunque no tengo demasiadas expectativas al respecto.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.