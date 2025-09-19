YouTube Shorts ahora te permite convertir texto en videos de 8 segundos utilizando la magia de la IA Veo 3

YouTube Shorts ahora ofrece el generador de videos con IA Veo 3 para producir videos de 8 segundos a partir de indicaciones de texto.

Veo 3 creará clips cinematográficos o animados con movimiento, iluminación y audio nativo personalizados.

Todos los videos generados por IA están marcados con una marca de agua SynthID y una etiqueta de IA visible.

¡Llegó la hora! Google le dio la bienvenida a Veo 3, su generador de video con IA más avanzado a YouTube Shorts.

Ahora puedes escribir instrucciones de texto simples dentro de la aplicación móvil de YouTube y la IA creará un clip de video, con sonido incluido, que dura hasta ocho segundos.

Puedes teclear algo como “un colibrí volando a través de una jungla de neón al atardecer” o “un robot chef volteando hotcakes en Marte”, elegir un estilo visual —por ejemplo, animado o cinematográfico— y Veo 3 renderizará rápidamente tu mini-película soñada.

La versión simplificada y “rápida” de Veo 3 puede estar limitada en duración y calidad de video, pero la versión nativa para Shorts sigue siendo impresionante si consideramos que se produce en un teléfono y sin usar material fílmico real.

Esta integración se basa en la presentación oficial de Veo a principios de este año y expande la función Dream Screen, que permite a los usuarios generar fondos con IA para Shorts. Pero Veo 3 va más allá: produce videos completos e independientes.

Google asegura que Veo 3 es lo suficientemente avanzado como para crear movimientos de cámara naturales, rastrear múltiples objetos y mantener coherencia en el estilo visual.

Esto incluye cómo los objetos se mueven en el espacio. Por ejemplo, si das la instrucción “un caballero montando un caballo a través de un pueblo en llamas”, obtendrás una escena de acción coreografiada, no solo elementos separados puestos juntos. El movimiento del caballo, los brazos del caballero y las llamas parpadeantes se mueven de manera independiente y en reacción entre sí.

Puedes probar Veo 3 desde la app de YouTube tocando Crear y eligiendo “Crear un video a partir de un prompt”. No necesitas subir nada ni tener una suscripción a Gemini por el momento.

Incluso hay sonido, aunque todavía no hay diálogos completos. Aun así, puedes obtener música atmosférica y temática generada en función de tu escena.

Dar a una escena en el bosque el sonido del viento y los pájaros o escuchar los zumbidos y pitidos de una nave espacial hace que los clips finales parezcan más acabados de lo que puede lograr una película muda.

Pero no creas que puedes engañar a la gente para que piense que tu alocado video es del mundo real. Google ha añadido medidas de seguridad para evitarlo, y todos los clips generados con Veo 3 en Shorts se etiquetan automáticamente con la indicación "Generado por IA" y se les incrusta la marca de agua invisible SynthID.

Visiones de la IA

Google apuesta por que, para los creadores de cortos virales, memes, poetas visuales y otros usuarios sin formación, eso no será un impedimento.

Y el contenido no tiene por qué limitarse a la IA. La herramienta también permite a los usuarios generar fondos de vídeo con pantalla verde, que pueden superponerse detrás de los intérpretes humanos.

Podrías grabarte en tu habitación y sustituir el fondo por un espectacular paisaje de ópera espacial, todo desde tu teléfono. Las posibilidades son tan amplias como tu imaginación.

Para los usuarios habituales, la verdadera pregunta es: ¿qué se puede hacer con ello? ¿Crear memes surrealistas? ¿Crear bucles de vídeo ambientales para pistas musicales? ¿Crear fondos de reacción impulsados por IA?

La barrera de entrada para la creación de vídeos es ahora tan baja que se ha convertido en algo underground. No se necesita equipo ni software de edición. Podría decirse que es tan importante como el lanzamiento inicial de una aplicación móvil de YouTube con opciones de creación de vídeos.

Por supuesto, eso no es necesariamente algo bueno. YouTube tiene un montón de tonterías extrañas y molestas producidas de alguna manera con IA.

Esto podría inundar YouTube Shorts con aún más rarezas desagradables. Y saturar el feed de Shorts con demasiado contenido generado por IA podría abrumar el trabajo hecho por humanos.

Las marcas de agua ayudan, pero no impiden que la gente utilice las herramientas generativas de forma engañosa. No obstante, Google está más centrado en cómo hacer que los videos generados por IA formen parte de la experiencia cotidiana de Internet, con pingüinos haciendo skate y todo lo demás.