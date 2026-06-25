Un ingeniero de audio ha resuelto un misterio relacionado con Siri: un espectrograma revela cómo Apple evitó que el asistente de voz activara millones de iPhones y HomePods durante su evento WWDC 2026

Apple evita que tu iPhone se active cuando sus ejecutivos dicen "Hey Siri" en los eventos

Un ingeniero emprendedor decidió averiguar por qué

Al analizar el audio de la presentación, resolvieron un misterio intrigante

Siri acaba de recibir el cambio de cerebro que necesitaba desde hace años, pero siempre se le ha dado bien detectar las palabras «Hey Siri», tanto que las activaciones accidentales han sido un problema común. Sin embargo, un ingeniero de audio acaba de explicar cómo Apple evitó de manera ingeniosa que Siri apareciera en tu teléfono durante su reciente presentación en la WWDC 2026.

Tal como lo reveló Techexplain en Substack, todo se reduce a las frecuencias de audio incorporadas en el video de la presentación de Apple. Una vez que los ingenieros de audio de Apple realizaron algunos ajustes sutiles, los presentadores de la empresa pudieron decir «Hey Siri» tantas veces como quisieran sin correr el riesgo de que millones de teléfonos se activaran en todo el mundo.

Para averiguar qué estaba pasando, Techexplain descargó el audio y el video del evento de la WWDC. Los introdujeron en un analizador de espectrogramas, que es una aplicación capaz de visualizar las frecuencias de audio como gráficos y bandas de colores. Al examinar el video de la WWDC, se descubrió que se habían eliminado del audio algunas bandas de frecuencia en el rango de 3 kHz a 6 kHz.

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Y esta es la clave para que el video no activara a Siri. Sin esas cuatro bandas de frecuencia, el asistente Siri que acechaba en tu dispositivo no escuchó la frase «Oye, Siri», a pesar de que los presentadores de Apple la repitieron varias veces durante todo el evento.

Espera, ¿cómo funciona esto exactamente?

(Image credit: Apple)

La solución de Apple puede parecer extraña. Después de todo, ¿no es así que Siri está a la espera de que se pronuncien las palabras de activación? Si esas palabras aparecían en el video de Apple, ¿no debería haberse activado Siri?

Bueno, no exactamente. Tu iPhone cuenta con un chip «procesador siempre activo» cuya función es muestrear constantemente el audio de fondo, el cual luego se envía a una red neuronal. El audio se convierte en un espectrograma y la red neuronal lo analiza en busca de un patrón de frecuencia específico —en este caso, el sonido sibilante que se produce al decir «Siri». Y sí, lo adivinaste, esos sonidos sibilantes se encuentran principalmente en el rango de 3 kHz a 6 kHz.

En otras palabras, lo que Siri realmente está escuchando es una frecuencia, más que las palabras que se pronuncian. Esto significa que si los ingenieros de Apple eliminaran las bandas de 3 kHz a 6 kHz de la presentación de la WWDC, Siri no «oiría» que se pronuncia su nombre —aunque eso sea exactamente lo que estén haciendo los presentadores.

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Es un truco ingenioso que ayuda a garantizar que los presentadores de Apple puedan hablar con naturalidad sin tener que evitar decir «Siri». Al mismo tiempo, evita que se activen millones de iPhones y molesten a sus dueños cuando se pronuncia «Hey Siri». Es una solución ingeniosa que resuelve un problema espinoso de una manera satisfactoriamente elegante —y no esperaríamos nada menos de Apple.

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