Tu televisor Samsung ahora tiene personalidad propia: sabe lo que estás viendo, lo que necesitas y cuándo hablar

Los nuevos televisores inteligentes de Samsung ahora incluyen Vision AI Companion.

El asistente conversacional funciona con Samsung Bixby, Microsoft Copilot y Perplexity.

La IA pretende convertir el televisor en un centro habitual para tareas que van mucho más allá de buscar un programa que ver.

Samsung ha lanzado oficialmente su Vision AI Companion para sus nuevos televisores inteligentes, fusionando varios modelos de inteligencia artificial en lo que podría convertirse en la fuente de respuestas y asistencia de facto en tu hogar. La combinación de Samsung Bixby, Microsoft Copilot y Perpleixty da como resultado una personalidad que puede hacer mucho más que simplemente sugerir qué ver. La IA puede explicar lo que está sucediendo en el programa o la película que estás viendo y responder a cualquier pregunta adicional, traducir un programa en directo en otro idioma e incluso planificar tu cena de Navidad.

No se trata del mando a distancia por voz de su papá que solo sirve para preguntar «¿qué tiempo hace?». Samsung pretende convertir sus televisores en los dispositivos más inteligentes y útiles de la casa. El panel colaborativo de modelos de IA se suma a lo que puede ser la experiencia televisiva más conversacional de la historia. La plataforma se lanzará en las líneas de pantallas Neo QLED, OLED, Micro LED y Lifestyle de Samsung para 2025.

(Image credit: Samsung)

Samsung no posiciona Vision AI Companion como una herramienta individual, como un asistente telefónico o un chatbot de escritorio. Se presenta como una interfaz colectiva, con la que pueden interactuar varias personas a la vez en una misma habitación. Un amigo podría preguntar dónde se rodó la escena de la playa de la serie que están viendo, o tú podrías pedir la receta de un plato que aparece en pantalla. El televisor podría incluso responder a alguien que comente que deberías organizar una noche de cine el viernes recomendándole opciones.

La IA puede mantener conversaciones naturales de varios pasos y hacer referencia tanto a lo que aparece en pantalla como a lo que se ha preguntado recientemente. Puede recordar las solicitudes y refinar los resultados sin tener que repetirlos cada vez. Además, la función Live Translate puede tomar cualquier audio de la pantalla y traducirlo en tiempo real.

También puede ser menos intrusiva que la mayoría de las herramientas de IA para televisores. En lugar de pausar o hablar sobre el contenido si se solicita información meteorológica, simplemente se ve la información aparecer en la pantalla. Al solicitar esa receta, aparecen guías visuales en un panel lateral. Samsung apuesta por que el compañero de IA convertirá el visionado pasivo en una compañía interactiva.

El centro de control para el hogar inteligente de Samsung

Samsung apuesta por que la fusión de herramientas será lo que atraiga a los usuarios hacia el asistente de televisión inteligente. Vision AI Companion es un motor de búsqueda, un traductor, un planificador, un explicador visual, un motor de recomendaciones y mucho más, todo al mismo tiempo. Esto es importante, ya que Samsung, a diferencia de Apple o Amazon, no cuenta con un ecosistema basado en teléfonos inteligentes para la IA ni con una marca de altavoces inteligentes dedicada que domine el salón. La televisión es donde Samsung puede plantar su bandera de la IA.

Por supuesto, también hay que sentirse cómodo con que el televisor te escuche. Samsung afirma que el sistema de IA es respetuoso con la privacidad, que solo responde cuando se activa el botón específico y que mantiene protegidos los datos del usuario. Pero para ofrecer respuestas personalizadas, la IA tiene que saber más sobre ti. El aprendizaje en el dispositivo y las cuentas vinculadas implican que tendrás que aceptar que el televisor no solo sepa lo que estás viendo, sino también quién eres más allá de la sala de estar.

Lo que Samsung está haciendo con Vision AI Companion es posicionar el televisor no solo como una ventana al mundo, sino como una especie de asistente personal de pantalla plana específico para cuando todos están en casa. No sustituirá a tu teléfono, pero podría facilitar la organización de la vida doméstica. Si todo funciona como afirma Samsung, quizá algún día te preguntes por qué alguna vez tuviste que pausar tu programa, coger el teléfono, hacer la pregunta y esperar una respuesta.

