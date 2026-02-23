El primer dispositivo ChatGPT de OpenAI podría ser un altavoz inteligente con una cámara incorporada
Así que un Amazon Echo, básicamente
- OpenAI podría estar desarrollando un altavoz inteligente ChatGPT.
- Se ha informado de un precio de entre 200 y 300 dólares.
- Parece que se están desarrollando varios dispositivos.
Sabemos que OpenAI está trabajando en hardware, pero ¿qué forma tendrán sus primeros dispositivos? Según un nuevo informe, el primer dispositivo oficial de ChatGPT que verá la luz será un altavoz inteligente con cámara integrada.
Según The Information (a través de The Verge), el dispositivo costará entre 200 y 300 dólares (alrededor de 150-225 libras esterlinas / 285-425 dólares australianos) y será capaz de reconocer los objetos que lo rodean, además de ofrecer reconocimiento facial para autorizar compras.
Si el dispositivo ve la luz en algún momento de 2026, llegará 12 años después de que apareciera el Amazon Echo original con Alexa a bordo. Aunque la IA integrada puede ser muy diferente, el formato se mantiene.
No se dan muchos detalles en este último informe, aunque sí se menciona que OpenAI está considerando la posibilidad de lanzar gafas inteligentes y una lámpara inteligente, ya que la empresa quiere introducir ChatGPT en más ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Múltiples factores de forma
Se ha especulado mucho sobre en qué podría estar trabajando OpenAI, en colaboración con el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive. En enero, se rumoreó que la empresa podría estar planeando lanzar un dispositivo portátil que se coloca detrás de la oreja, siempre encendido y listo para ayudarte.
También se ha hablado de que podría estar en camino un bolígrafo ChatGPT con tecnología de IA, que tal vez permita grabar notas de voz y texto escrito a mano, y que el asistente de IA integrado te brinde algún tipo de ayuda de esa manera.
La impresión general es que se están considerando bastantes dispositivos, si no desarrollando activamente, y OpenAI tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre funcionalidad, precio, duración de la batería y privacidad del usuario.
Sabemos que los dispositivos dedicados a la IA no han tenido mucho éxito hasta la fecha, e incluso con ChatGPT atrayendo a millones de usuarios cada día, queda por ver si alguno de nosotros querrá llevar consigo el chatbot de IA en todo momento.
