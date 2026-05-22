"Más intuitivo que nunca": los nuevos controles de voz con IA de iOS 27 podrían hacer que Siri por fin parezca inteligente

El asistente Siri de Apple recibirá una importante actualización este verano

Apple ha presentado funciones de inteligencia artificial para su herramienta de accesibilidad «Control por voz»

Esto podría indicar que Siri incorporará capacidades autónomas en iOS 27

Se espera que Apple relance Siri en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) el 8 de junio, dotando al asistente virtual de las capacidades de inteligencia artificial (IA) que tanto se han esperado. Aún no sabemos exactamente cómo funcionarán todas esas nuevas funciones, pero es posible que Apple nos haya ofrecido una demostración fascinante que insinúa posibles capacidades autónomas para los dispositivos de la compañía.

Esa pista surgió como parte del reciente resumen de Apple sobre las nuevas funciones de accesibilidad impulsadas por Apple Intelligence. Apple describió el anuncio como un «avance», lo que sugiere que las funciones podrían llegar como parte de iOS 27 a finales de este año.

Aunque Apple reveló muchas funciones que están por venir, una ha llamado la atención más que las demás. Se llama Control por Voz y, como su nombre lo indica, te permite manejar tu dispositivo Apple simplemente hablándole. Esta función en sí no es nueva y, anteriormente, tenías que ser bastante específico, recordando el nombre exacto o la ubicación del elemento en pantalla que querías controlar.

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Pero con Apple Intelligence a punto de formar parte de la ecuación, todo cambiará. Tal como explicó Apple, el Control por Voz estará potenciado por el lenguaje natural, lo que lo hará «más intuitivo que nunca». La actualización de iOS 27 permitirá una mayor flexibilidad en el uso del Control por Voz: decir cosas como «toca la guía de los mejores restaurantes» o «toca la carpeta morada» funcionará donde antes no lo habría hecho. Y eso podría tener un impacto enorme en Siri.

La promesa original de Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

En este momento, Siri parece bastante limitada en cuanto a lo que puede hacer, especialmente si la comparamos con algunos de los mejores asistentes de IA capaces de realizar tareas en tu nombre. Pero, si nos basamos en la presentación preliminar de accesibilidad de Apple, eso podría cambiar pronto.

Imagina poder decirle a Siri exactamente lo que quieres sin tener que preocuparte por usar los términos y frases exactos que ella entiende, y luego ver cómo Siri se pone manos a la obra y completa esas tareas por ti. Esa es la promesa original de Apple Intelligence cuando se presentó en 2024, cuando Apple nos dijo que Siri sería capaz de aprender tu contexto personal, trabajar dentro de las aplicaciones y entender lo que aparece en tu pantalla. Ninguna de esas capacidades está disponible todavía, pero como sugiere la actualización de Control por Voz, podrían estar a la vuelta de la esquina.

Lo sabremos con certeza cuando comience la WWDC el 8 de junio, pero tengo un buen presentimiento sobre lo que está por venir. Si nos basamos en la noticia de Apple sobre accesibilidad, es posible que finalmente tengamos el Siri impulsado por IA que nos prometieron hace casi dos años.

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