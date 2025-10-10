La traducción con IA de Meta recrea los Reels en tu idioma

Meta AI ahora traduce, dobla y sincroniza los labios de los Reels en inglés, español, hindi y portugués.

La nueva herramienta permite a los creadores llegar a nuevas audiencias sin necesidad de herramientas de localización.

Los espectadores pueden controlar la configuración del idioma, con etiquetas para los Reels traducidos

¿Te gusta ver reels de otros países, pero te molesta que estén en otros idiomas? De ser así, esta noticia te alegrará el corazón.

Meta acaba de hacer que Reels hable tu idioma, incluso si se creó en otro. La empresa ha implementado Meta AI para traducir, doblar y sincronizar los labios de Reels en Facebook e Instagram en inglés, español, hindi y portugués.

Así, podrás ver una guía de cocina grabada en Brasil que parecerá que se ha grabado en tu propia cocina, o una traducción al inglés de la letra de una canción que suena durante un vídeo de baile grabado en Delhi. Meta AI puede imitar el tono, la cadencia y la voz de un creador en otro idioma, con sincronización labial opcional para añadir una capa de realismo con la que incluso los contenidos de alto presupuesto solían tener dificultades.

Es posible que no puedas hacer lo mismo con tus propios videos, a menos que te hayas vuelto ligeramente viral. Las herramientas de traducción son gratuitas para los creadores de Facebook con al menos 1000 seguidores y para todas las cuentas públicas de Instagram en los países donde Meta AI está disponible. Meta afirma que la idea es hacer que el contenido de formato corto sea más accesible y agradable en todas las culturas.

Reels internacionales

Y aunque los Reels traducidos por Meta AI están claramente etiquetados, para que no se confunda la voz doblada con la original, los espectadores también pueden desactivar las traducciones, desactivar la sincronización labial o quedarse con el idioma original del video si lo prefieren.

No es la primera vez que Meta intenta traspasar las fronteras lingüísticas. Los subtítulos automáticos, las historias subtituladas y las campañas globales de hashtags llevan años existiendo. Pero esta es la primera vez que la empresa se inclina por la IA para la clonación de voces y la sincronización de los movimientos labiales.

Esto también le da a Meta una ventaja a medida que explota el mundo de los videos creados y asistidos por IA. YouTube ofrece desde hace tiempo subtítulos, pero el doblaje de voz en tiempo real con sincronización labial aún no está muy extendido allí. TikTok ha experimentado con superposiciones de traducción, pero no con la clonación completa de voces ni con la sincronización labial. Si Meta logra implementar esto sin problemas en más idiomas, podría convertirse en la opción preferida para el contenido internacional.

Así que, si te parece que en tus Reels aparecen muchos creadores latinoamericanos e indios que hablan inglés con fluidez, puede que sea gracias a la ayuda de la traducción por IA. Para asegurarte, tendrás que buscar la etiqueta «Traducido con Meta AI» en la esquina.