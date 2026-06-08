La nueva Siri de Apple, impulsada por IA, por fin está aquí: Estas son las principales novedades

Esta es una noticia de última hora. Actualizaremos este artículo a medida que tengamos más información.

El evento WWDC 2026 de Apple acaba de concluir y, aunque supone la despedida de Tim Cook como director ejecutivo, no se fue sin presentar las nuevas funciones de iOS 27 del gigante tecnológico, siendo la nueva Siri con inteligencia artificial la estrella del espectáculo.

La llegada del nuevo asistente de voz Siri, ahora denominado (insertar nombre oficial), pone fin a una espera de dos años desde que Apple lo anunciara inicialmente durante la WWDC 2024. Hasta ahora sabíamos muy poco al respecto, salvo que Apple había recurrido a los modelos de IA Gemini de Google para impulsar el suyo propio, pero ahora esperamos que Apple haya respondido a todas nuestras preguntas candentes.

Latest Videos From Watch full video here:

¿Qué hay de nuevo?

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que Siri AI supone una mejora monumental con respecto a la voz tradicional de Siri a la que nos hemos acostumbrado todos estos años. No solo atenderá solicitudes sencillas, como siempre ha hecho su predecesora, sino que Apple promete que esta versión mejorada será más inteligente y mucho más receptiva a tus necesidades.

En primer lugar, Siri AI presenta un nuevo diseño que, tal y como esperábamos, se extiende desde la Dynamic Island, donde puedes hablar o incluso iniciar una conversación por escrito. Luego está el tema de la icónica voz y el tono de Siri, que también se están renovando.

Apple afirma que la nueva voz de Siri AI será más coloquial, detallada y atractiva, lo que facilitará la navegación en tus conversaciones de ida y vuelta. Siri AI puede entender jerga y otros términos coloquiales, que incorpora en sus respuestas, pero esa no es la parte más impresionante: es aún más personalizable.

Hasta ahora, las opciones de Siri abarcaban diferentes acentos de dos voces distintas, masculina y femenina, pero con la IA de Siri puedes ser aún más preciso con respecto a cómo quieres que suene, modificando sus niveles de ritmo al hablar y su nivel de expresividad en las respuestas, lo que garantiza que puedas crear un asistente de voz que no te resulte discordante.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por primera vez, Siri contará con una aplicación dedicada que, según las imágenes mostradas en la presentación de Apple, no se diferencia mucho de la de ChatGPT, pero tu historial se integra en todos tus dispositivos Apple y se sincroniza de forma privada con iCloud. Si no quieres abrir Siri desde su nueva ubicación en Dynamic Island, la aplicación de IA de Siri te permite iniciar conversaciones directamente desde allí.

Además de todo esto, puedes escribir y editar con Siri AI en cualquier lugar donde escribas en tu dispositivo, ya sea en Mensajes, Correo o Pages, e incluso revisa tu texto mientras escribes, ofreciendo consejos útiles y sugerencias para mejorar. Esto significa que no tendrás que tomar medidas manualmente cada vez que se resalte un error de escritura. Apple también ha dicho que esta función estará disponible en ciertas aplicaciones de terceros.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.